Barrièrefräit Denke soll promovéiert ginn, an dat ass och d’Uleies vun dem neie Projet vun der A.M.V.A.

Zanter Joerzéngte versicht d'Pascale Link, Presidentin vun der Association pour Mal-Voyants et Aveugles (A.M.V.A.), an eiser Gesellschaft Virurteeler a Beréierungsängschten ofzebauen, setzt sech dofir an, datt Mënsche wéi si, déi eng Behënnerung hunn, esou normal wéi méiglech dierfen den Alldag erliewen.

Sou mécht d'Pascale Link, déi selwer blann ass, Dag fir Dag Sensibiliséierungscoursen uechtert d'Schoulen a Lycéeën am Land. An interaktive Workshops befaasse sech déi Jonk mat der Thematik an de Problemer, déi doduerch optrieden. Basiswësse gëtt vermëttelt: Wéi hëlleft een a wéi net?

© Violetta Caldarelli

Eleng bei den Zänndokter fueren an duerno an d'Apdikt trëppelen, vläicht nach séier eppes Klenges akafen oder an de Restaurant iessen goen. Alles ganz normal Saachen, ma wann een eng Behënnerung huet, ass dëst alles anescht wéi evident.

Als Suivi vum Adapto Bus, dem Transportmoyen fir Behënnerter, gouf dëse Projet vun der A.M.V.A. entwéckelt. Den Aide+ soll awer all Mënsch, deen eng Behënnerung huet, zu méi Autonomie verhëllefen. Well nieft dem Chauffeur-Service gëtt dacks och op der Plaz eng spezifesch Begleedung gebraucht, an dat léieren zum Beispill Restaurateuren, Spidolspersonal, Apdikter oder Mataarbechter an de Geschäfter iwwert eng kuerz Formatioun vun 3 Stonnen.

E geréngen Opwand, ma fir déi Concernéiert ännert dëst awer ganz vill. Et ass eng enorm Hëllef, fir eleng am Alldag kënnen ze funktionéieren, ouni ëmmer op Famill, Frënn oder soss een ugewisen ze sinn. Méi Inclusioun, manner Isolatioun mat Hëllef vun Aide+.

Wéi genee Aide+ funktionéiert, u wien de Projet geriicht ass a wéi en entstanen ass, dat weise mer Iech en Dënschdeg den Owend am Top Thema Magazin op der Tëlee.