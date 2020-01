D'US-Regierung wëllt de Verkaf vun E-Zigarette mat aromatiséierte Goûten deels verbidden. Virun allem Tubak- a Mentholkartusche si beim Verbuet viséiert.

Déi sougenannte "Food and Drug Administration" huet dëst en Donneschdeg matgedeelt. Wéi et weider heescht, wier ee beméit, géint den ëmmer méi staarke Gebrauch vun E-Zigaretten an der Gesellschaft virzegoen. Virun allem bei de Jugendleche géif de Konsum bedenklech an d'Luucht goen an et wéilt een donieft och mat engem Verbuet deene Leit entgéintkommen, déi ganz mam Fëmmen ophale wëllen.

Eréischt kierzlech ass de Mindestalter fir de Kaf vun Tubakproduiten an den USA vun 18 op 21 Joer eropgaangen. De Verbuet, deen en Donneschdeg annoncéiert gouf, geet allerdéngs manner wäit, wéi ufanks geplangt.