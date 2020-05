Vu September u kann een déi éischt 3 Joer Medezin elo och hei am Land studéieren.

Dëst ass eppes, wat beim Mangel un Doktere kéint op laang Siicht hëllefen. Schonn elo muss een, zemol bei de Spezialisten, dacks alt méintelaang op e Rendez-vous waarden. Dat war viru Corona, elo dierf ee sech dacks nach méi laang gedëllegen. Dobäi kënnt, datt duerch d'Demographie bei den aktuell praktizéierende Medezinner an de nächste Joren eng ganz Partie vun dësen an d'Pensioun wäerte goen, an d'Populatioun am Land wiisst donieft och weider. D'Uni Lëtzebuerg wäert deemno elo aktiv mat dru schaffen, zukünfteg Dokteren, op d'mannst an den éischte Joren, hei am Land ze forméieren.

De Programm fir den neie Bachelor-Studium kéint vill Studenten ulackelen, schonn eleng, well een hei net "Een" ënner "Dausenden" ass. Am zweete Joer Bachelor gëtt et dann nach méi interessant,well do sëtzt een da just nach zu 25 Studenten am Cours. Am Ausland ass een dann dacks nach zu e puer Honnert. Donieft kritt dann all eenzele säi Referent ënnert de Proffen.

D’Uni setzt donieft op d'Digitaliséierung, schonn am Oktober gouf e virtuellen Dissectiouns-Dësch der Press virgestallt. Allgemeng soll den Educatiounsprozess méi digital ginn, nieft spezielle Softwaren, fir zum Beispill Anatomie-Coursen, zielen dozou och Mannequinen. Dat si realitéitstrei Dummies, un deene Studente vill Prozedure kënnen üben, dëst soll eng zäitgeméisser Ausstattung sinn, fir d'Doktere vu muer auszebilden, an dat op Däitsch, Franséisch an Englesch.

An der Maison du Savoir um Belval dierften d'Retarden duerch de Confinement kënnen opgefaange ginn, fir och déi lescht Laboratoirë bis September fäerdeg ze hunn. Sollt am Hierscht eng nei Well vum Covid-19 kommen, ass een awer preparéiert. Schonn elo gouf jo à distance Cours gehalen, an och d'Exame kéint een elo online maachen, falls néideg.

Dëser Rentrée vum Bachelor Medezin Joergang 20/21 steet also net méi vill am Wee.

Bis Mëtt Juli kann ee säin Dossier areechen, allerdéngs sollt een an dësen Zäite reegelméisseg um Site vun der Uni nokucken, ob et Changementer ginn.

Well elo keng Porte Ouverte ka gemaach ginn, organiséiert d'Universitéit sougenannt "Virtual Open Days", wou Studenten direkt via Chat vun de Professeren Äntwerten op hir Froe kréien.

Informatiounen op openday.uni.lu