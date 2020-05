Den däitsche Konsumenteschutz warnt viru gesondheetsschiedleche Substanzen.

Algeblieder, déi am Sushi oder anere Plat verschafft ginn, sinn dacks mat Schuedstoffer belaascht. Dat mellt d'"Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit" um Donneschden zu Berlin. Bei Analysen hätt ee besonnesch héich Tauxe vun Cadmium, Bläi, Arseen an Aluminium fonnt. Och den Undeel u Jod wier meeschtens ze héich a méiglecherweis gesondheetsschiedlech gewiescht.

De Problem ass, dat verschidden Algen Schwéiermetaller an aner Schuedstoffer aus hirer Ëmwelt ophuelen an uräicheren. Déi däitsch Konsumenteschutzamt huet 165 Prouwe vu gedréchente Mieresalgen getest. All 10. Prouf hat zum Beispill méi wéi den erlaabten Taux vum Schwéiermetall Cadmium.

Bei engem Véierel vun de Prouwen war ze vill Jod dran. Bei iwwer 20 Milligramm pro Kilogramm mussen d'Produiten am Fong gekennzeechent sinn an Däitschland, dat war awer bei 8% vun de Produiten net de Fall. Ze vill Jod ass schlecht fir d'Schilddrüs.

D'Kontrolleuren hunn och héich Tauxe vu Bläi fonnt - hei gëtt et awer kee gesetzleche Kader, deen e Maximaltaux festleet. Den Undeel vun Arsen war dem Konsumenteschutz no och héich, onkloer ass awer, wéi ee Risiko dat fir d'Gesondheet kéint hunn.

Da goufen och héich Tauxe vun Aluminium an Uran fonnt, déi louchen awer ënnert deem, wat déi däitsch Liewensmëttelsécherheet als toleréierbar Wäerter agestuuft huet. Hei géif een deemno net mat engem Gesondheetsrisiko rechnen.