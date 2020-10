Eemol optriede virun engem Milliounepublikum. Fir de Lëtzebuerger George Philippart ass dat an Erfëllung gaangen.

De jonke Lëtzebuerger ass ee vun den Talenter an der Museksshow "The Voice of Germany". De leschte Samschdeg konnt ee säin Optrëtt op der däitscher Tëlee gesinn. Ma de Sänger huet net just eng gutt Stëmm, hien huet och eng ganz besonnesch Geschicht z'erzielen. Fir de George Philippart ass et nämlech net säin éischten Optrëtt an der Show. Viru 5 Joer war hie schonn eng Kéier do. Deemools awer als Sabrina. Den 30 Joer ale Sänger wëll et elo nach eng Kéier probéieren an dës Kéier esou, wéi hie sech wierklech fillt. Als Mann. Mat enger franséischer Chanson vum Louane konnt hien dunn direkt 3 Coache vu sech iwwerzeegen. Um Enn huet hie sech fir d'Team vum Yvonne Catterfeld an dem Stefanie Kloß entscheet. Mat hinnen trainéiert de George elo fir déi nächst Showen.

Den Ament lafen nach Blind Auditions. Wie kucken wëll, wéi sech déi aner Talenter an der éischter Ronn schloen, kann dat dësen Donneschdeg, 22. Oktiber um 20.15 Auer op Pro7 kucken.