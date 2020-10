Si schaffen, fir dass mir genéisse kënnen. All déi, déi an der Gastronomie schaffen, vu Käch iwwert Patissier. Sommelier an all d'Leit am Service.

E Méindeg goufen der e puer ënnert hinne geéiert. Dat vum Guide Gault&Millau.

Et wier keng Optioun gewiescht, fir dëst Joer kee Guide erauszebréngen, seet de Laurent Fery, Country Manager vu Gault& Millau Lëtzebuerg. Déi 40 Restaurantskritiker, déi fir dëse Restaurantsguide an der Belsch an zu Lëtzebuerg schaffen, hätten zwar wärend dem Confinement net kéinten iessen a bewäerte goen, dofir hätt een dëst verstäerkt iwwert de Summer gemaach. Sou dass een, trotz der aussergewéinlecher Situatioun dëst Joer, fir all Restaurant eng aktuell Bewäertung vun dësem Joer fënnt.

“A Taste of Luxembourg” heescht de Guide, an dem een 136 verschidde Restauranten, Baren a Lëtzebuerger Chocolatier aus dem Grand-Duché fënnt. Fir d'zweete Kéier gëtt et eng Editioun exklusiv fir d'Lëtzebuerger Adressen an dëst Joer sinn 18 Neier bäikomm.

De Guide Gault& Millau “A Taste of Luxembourg” fannt Dir an de Librairien hei am Land.