Et ass den Héichpunkt vun der American-Football-Saison: De Super-Bowl an de musikaleschen Optrëtt an der Hallefzäit.

Laang gouf doriwwer spekuléiert, wien 2021 wäert optrieden. Elo ass et offiziell: Nodeems d'Shakira an d'Jennifer Lopez dëst Joer zesummen op der Bün stoungen, wäert am Februar The Weeknd fir Stëmmung am Stadion suergen.

Et ass eng grouss Éier fir de Kanadier Abel Makkonen Tesfaye. Op sengem Instagram-Account huet hien ugekënnegt, op der legendärer Bün sangen ze dierfen.

De Super Bowl ass nämlech de Mega-Event an den USA schlechthin. Zéngdausende Spectateuren am Stadion an iwwer 100 Millioune Mënschen virun der Tëlee loosse sech dëse Spektakel net entgoen. Lescht Joer hat den Optrëtt vun de béiden "Pop queens" Shakria an Jennifer Lopez deels fir hefteg Diskussioune gesuergt wéinst hirer Poledance-Performance an hire knappe Kostümer. International Tëleeschaînen hate bericht, dass eng Abberzuel rosen Elteren ugeruff a sech beschwéiert hätten. Wierder wéi "Softporno" wiere gefall, den Optrëtt wier alles anescht wéi familljefrëndlech gewiescht, sou nach eng Partie Kritiker.