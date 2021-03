Wéi aus enger neier Etüd ervirgeet, déi an der Zäitschrëft "Human Reproduction" publizéiert gouf, ass all 40. Gebuert eng Zwillingsgebuert.

All Joer erblécksen iwwer 1,6 Milliounen där Koppelen d'Liicht vun der Welt. Als Grond fir dës héich Zuel nennen d'Wëssenschaftler d'Hausse vu kënschtleche Befruchtungen. Weltwäit wier een nämlech op engem neien Héchststand ukomm, huet de Christiaan Monden vun der Universitéit Oxford ënnerstrach.

Der Etüd no geet d'Zuel vun zweeeeëgen Zwillingen an d'Luucht, déi vun eeneeëgen huet sech net verännert. Donieft steet an der Publikatioun ze liesen, dass d'Warscheinlechkeet, gläichzäiteg mat 2 Kanner schwanger ze ginn, am héchste bei méi eelere Mammen ass.

Am héchsten ass den Taux vun Zwillingsschwangerschaften an Afrika, wou ëm 1,3 Milliounen där Kanner pro Joer op d'Welt kommen. A méi aarme Länner verléieren allerdéngs och vill Mammen ee vu béide Kanner a fréiem Alter. Eleng a Subsahara-Afrika stierwe ronn 300.000 där Puppelcher nach an hirem éischte Liewensjoer.

Am Kader vun dëser Studie goufen Donnéeën aus 135 Länner aus de Joren 2010-2015 ausgewäert.