Wie schonn ëmmer mol Insekten iesse wollt, hat et zu Lëtzebuerg bis elo éischter schwéier, fir un déi iessbar Krabbeldéieren ze kommen.

Am Géigesaz zu anere Länner, déi national Autorisatiounen haten, war de Verkaf vun Insekten am Grand-Duché verbueden. Déi sougenannt "Novel Food"-Reegelung, déi EU-wäit gëllt, kéint dat elo änneren. Zanter kuerzem si Mielwierm nämlech offiziell als "neiaartegt" Liewensmëttel zougelooss ginn an dierfen deemno geschwë verkaf ginn. De franséische Kach Laurent Veyet huet déi Decisioun awer net ofgewaart. Hie féiert schonn zanter Joren en Insekte-Restaurant zu Paräis.

Wéi kënnt dat bei de Leit un? A firwat kéinten Insekten an Zukunft eng wichteg Roll an eiser Alimentatioun spillen?

Dem Laurent Veyet säi Restaurant wierkt op den éischte Bléck ganz normal. Kuckt een awer méi genee op d’Platen, fënnt een nieft knackegem Geméis an enger gudder Portioun Vitaminnen, och nach Proteinnen – an zwar a Form vu Mielwierm a Grillen. Wat ee soss éischter aus dem Dschungelcamp kennt, fënnt sou lues säi Wee op eis Telleren. Ma fir de Laurent Veyet sinn Insekten an der Kichen scho laang keng Raritéit méi. 2016 huet hie säi Restaurant zu Paräis opgemaach a schafft zanterhier ënner anerem mat Mielwierm – ouni d’gréng Luucht vun der Europäescher Kommissioun ofgewaart ze hunn. Mam Verkafen a Verschaffe vun Insekten huet hie sech deemools nach an enger Grozon beweegt, wat net ëmmer einfach fir hie war, wéi hien erzielt.

"C’était difficile parce que la loi à Bruxelles a mis très longtemps à arriver. Donc c’est vrai que je me sentais un peu seul à des moments. Mais j’ai jamais voulu abandonner. Je me suis juste dit qu’il fallait être patient. Après c’est difficile d’assumer le fait que c’est regardé d’une manière un peu...comment dire...pas accepté. Et il y avait aucune aide, puisque c’était cher, rare, mal compris. Donc il y avait rien pour aider à faire ma démarche."

Haut kann hie mat guddem Gewësse seng Platen zerwéieren. De Mielwuerm ass nämlech dat éischt Insekt, dat an der EU offiziell als neit Liewensmëttel zougelooss ginn ass – dat no enger Risikobewäertung vun der Europäescher Agence fir Liewensmëttelsécherheet. Enn Juni trëtt d’Autorisatioun a Kraaft an da kéint een och a Lëtzebuerger Supermarchéen Insekte-Produite fannen.

Fir déi, déi sech nach net sécher sinn, wat se dovunner hale sollen, recommandéiert de Laurent Veyet seng Nuddelen op Basis vu Mielwuerm-Polver. Et wier den ideale Plat, fir eppes mat Insekten ze testen, esou de Kach. “C’est des saveurs qu’on connaît, c’est des céréales, des pâtes – c’est un goût classique”, erkläert de Laurent Veyet.

Dovunner ofgesinn, sinn Insekte gesond an nohalteg: si bidden net nëmme vill Proteinnen an aner Närstoffer, ma duerch hir onkomplizéiert Zuucht ass d’Ëmweltbelaaschtung vill méi geréng wéi bei Béischten. Mat de Lafen ze kachen, bleift awer e klengen Challenge, verréit hien eis.

"Les insectes c’est pas encore connu. Et en cuisine, on n’a jamais eu cet ingrédient là. Donc il faut trouver les bonnes saveurs, les bonnes associations, et tout ça c’est intéressant! Pour n’importe quel chef, il vous dira la même chose. Sauf que avec les insectes, ça n’a pas encore été fait."

Hie kéint novollzéien, dass et de Leit um Ufank schwéier fält, Insekten z’iessen, mä “il faut essayer et il faut oser”, seet de Laurent Veyet. Hien hätt sech ufanks och missen eruntaaschten. Ma mat der Zäit géing ee sech dru gewinnen an d'Insekt net méi als eppes Schlechtes, mä als gesond an nohaltegt Liewensmëttel gesinn.