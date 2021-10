Nodeems hien en Éierentitel vun der Royal Navy krut, waart eng nächst grouss Iwwerraschung op den 007-Acteur.

Passend zu sengem leschten Optrëtt als James Bond am Film "No time to die" kritt de Schauspiller elo säin eegene Stär um "Walk of Fame". Déi Plaz zu Hollywood, vun där wuel all Acteur dreemt, iergendwann veréiwegt ze ginn.

E Mëttwoch ass et jiddefalls um Tour vum 53 Joer ale Britt. Dat huet de Bedreiwer vum "Walk of Fame" annoncéiert. D'Zeremonie gëtt am Kader vun der Première vum neien James-Bond-Film ofgehalen. Den Daniel Craig stoung an dësem Film eng fënneft a leschte Kéier als brittesche Geheimagent virun der Kamera.

Wéi et vum Walk-of-Fame-Gremium heescht, wier den Daniel Craig eng "brittesch kulturell Ikon", genau wéi den James Bond. Dowéinst kënnt säi Stär nieft dee vum Roger Moore, deen och schonn d'Roll vum Agent 007 gespillt huet.