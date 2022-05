Am Joer 2020 louch den Duerchschnëttsalter bei de jonke Mammen an Däitschland bei 30,2 Joer. 10 Joer virdru waren et nach 29 Joer.

Dat huet dat Statistescht Bundesamt en Dënschdeg erkläert. Den Alter vun de Mammen ass deemno an de leschten 10 Joer konstant an d'Luucht gaangen. Am Joer 2020 krut ronn 360.000 Fraen an Däitschland hiert éischt Kand.

Nëmme wéineg Frae ware bei der Gebuert vun hirem 1. Kand nach net volljäreg: just 0,8% vun de Mammen an Däitschland waren ënner 18 Joer al. 2,9% vun de Mamme kruten hiert 1. Kand eréischt am Alter vu 40 Joer oder méi.

Domat läit Däitschland am europäeschen Trend. Och an anere Länner kréien d'Fraen ëmmer méi spéit hiert 1. Kand. Europawäit loung den Duerchschnëttsalter vun de Frae bei der Gebuert vum 1. Kand am Joer 2020 bei 29,5 Joer. A Spuenien waren d'Mammen am eelsten, mat 31,2 Joer, a Bulgarien am jéngste mat 26,4 Joer.