Ugefaangen hat d'Romanz tëscht dem François Hollande an der Actrice Julie Gayet mat Croissanten. E puer Joer méi spéit gouf d'Koppel elo bestuet.

Ufanks hat de fréiere franséische President senger Häerzensdamm heemlech Croissante mam Scooter laanschtbruecht. Hir heemlech Affär hat wochelaang fir Schlagzeilen an de franséische Medie gesuergt. No sengem Amtsuntrëtt ass den Hollande mat senger deemoleger Partnerin Valérie Trierweiler an den Elysée geplënnert. 2014 gouf seng heemlech Romanz mam Gayet bekannt. Doropshin hu sech de François Hollande an d'Valérie Trierweiler getrennt.

8 Joer méi spéit hu sech den Ex-President an d'Schauspillerin Julie Gayet d'Jo-Wuert ginn. D'Zeremonie gouf an engem klenge Krees ofgehalen. Wéi d'Zeitung "La Montagne" mellt, wiere si an der Gemeng zu Tulle bestuet ginn.

Fir de 67 Joer ale Fransous ass et dat éischt Bestietnis. D'Gayet, déi kuerz virun hirem groussen Dag hire 50. Gebuertsdag gefeiert huet, war schonn eng Kéier bestuet. Si bréngt zwee Kanner mat an d'Bestietnis, den Hollande véier erwuesse Kanner aus senger laangjäreger Bezéiung mam Ségolène Royal.