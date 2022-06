An der Tëschenzäit schéngt et a praktesch all Buttek e Bio-Rayon ze ginn. Mat där wuessender Popularitéit wiisst och d'Auswiel u Produiten a Logoen.

Ugefaange mam "EU-Bio-Logo", deen ass, wéi den Numm et scho seet, fir all d'EU-Länner deen nämmlechten a kann ee souzesoen als d'Base vun alle Bio-Logoen ugesinn. Fir dësen ze kréien, muss een als Bauer an/oder Produzent duerch eng Transitiounsphas vun zwee Joer goen. An där Zäit muss ee sech schonn un déi spezifesch Reglementatioune vum Logo halen, et dierf ee seng Produiten awer nach net als "bio" verkafen.

An deene Reglementatioune sinn zum Beispill d'Quadratmeter pro Déier festgeluecht, d'Fudder, dat d'Déiere kréien, d'Medikamenter, déi se dierfe kréien, wa se krank sinn. Donieft si chemesch Planzeschutzmëttel a Gentechnik strengstens verbueden, a Buedemfruchtbarkeet gëtt grouss geschriwwen.

Fir sécher ze goen, dass d'Baueren an d'Produzente sech och un déi Reegelen halen, kënnt mindestens ee Mol am Joer e Kontrolleur laanscht. Donieft kann et awer och emol zu Stéchproufkontrolle kommen, déi deen Ament dann och net am Virfeld ugekënnegt sinn. All dräi Joer wiesselen d'Kontrolleuren de Betrib, fir weidergi sou objektiv wéi méiglech de Betrib ze bewäerten.

Niewent dem "EU-Bio-Logo" kënnen d'Betriber awer och zousätzlech Bio-Logoen ustriewen. Zu Lëtzebuerg wieren dat zum Beispill den Demeter- an de Bio-Logo vun der "Vereenegung vun der Biolandwirtschaft Lëtzebuerg". Fir esou ee Logo ze kréien, mussen d'Betriber, zousätzlech zu den EU-Reglementatiounen, nach weider Reegelen anhalen, déi vun der jeeweileger Organisatioun festgeluecht ginn.

Fir eisen Tëleesreportage fir "De Magazin", hu mir ee Bauer begleet, dee grad matzen an der Transitioun stécht, ware bei enger Kontroll dobäi an hu mat e puer vun de Acteuren aus dem Lëtzebuerger Bio-Beräich geschwat.