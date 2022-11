Lëtzebuerg dierf sech op eng royal Hochzäit freeën: D'Duechter vum Grand-Duc Henri an der Groussherzogin Maria Teresa huet sech mam Nicolas Bagory verloobt

E Méindeg de Moien huet den Haff d'Verlobung vun der 31 Joer aler Prinzessin Alexandra mam Här Nicolas Bagory annoncéiert.

De Mann un der Säit vun der Prinzessin, den Nicolas Bagory, ass den 11. November 1988 gebuer an ass an der Bretagne opgewuess. Den Nicolas Bagory huet Sciences politiques a Lettres Classiques studéiert a schafft haut am sozialen a kulturelle Beräich.

D'Prinzessin Alexandra, Joséphine, Teresa, Charlotte Marie, Wilhelmine, Prinzessin vu Lëtzebuerg a Prinzessin vun Nassau a Bourbon-Parme koum de 16. Februar 1991 an der Maternité "Grande-Duchesse Charlotte" op d'Welt. Si ass dat 4. Kand vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg. D'Prinzessin, déi Giedel vun der Lëtzebuerger Blannevereenegung ass, huet Psychologie a Sozialwësseschaften an den USA an zu Paräis studéiert.

Am Fréijoer d'nächst Joer ass d'Hochzäit vun der Koppel.

D'Annonce vun der Verlobung kënnt ronn annerhalleft Joer no der Ukënnegung vun der Verlobung vum Prënz Louis mat senger Frëndin Scarlett-Lauren Sirgue. Dës gouf allerdéngs am Februar dëst Joer opgeléist.

7 novembre 2022

Communication du Maréchal de la Cour

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont la très grande joie d’annoncer les fiançailles de Leur fille, Son Altesse Royale la Princesse Alexandra, avec Monsieur Nicolas BAGORY.

Né le 11 novembre 1988, Monsieur BAGORY a grandi en Bretagne. Après des études en sciences politiques et lettres classiques, il travaille aujourd’hui dans la création de projets sociaux et culturels.

Le mariage aura lieu au printemps.

Les deux familles se joignent au bonheur des fiancés en les entourant de leur affection.