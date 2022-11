No de laangen a pandemiebedéngten Aschränkunge freeë sech d'Lëtzebuerger, endlech erëm gemittlech iwwert d'Chrëschtmäert ze tëppelen.

Vill gouf déi lëscht Méint iwwert d'Inflatioun, Energiespuermoossnamen a manner Geld am Portmonnie diskutéiert. Hunn dës en Impakt beim Geschäft um Chrëschtmaart?

Stau fir an d‘Parkhaus um Sonndeg. Oppe Geschäfter an e Black-Firday-Weekend spille mat, mä och de Chrëschtmaart zitt zanter 10 Deeg vill Leit an d‘Stad. Den éischte Bilan no 2 Weekender fält ganz gutt aus.

„Mir sinn den Ament zefridden. Déi lescht Deeg ass et gutt gelaf. D‘Wierder huet och gréisstendeels matgespillt. Mir kënnen eis net bekloen. Besonnesch no zwee Joer COVID ass een dankbar fir alles", seet d'Responsabel vun enger Iessbud Sophie Renericken.

„Déi zwee éischt Weekender ware ganz gutt," mengt de Gaston Schmol vun enger anerer Iessbud. "Et ware wierklech immens vill Leit hei. Vill Leit, déi raus virun Dier gaange sinn an déi e Glühwäin wollten drénken. Top Niveau.“

Wéi op ville Plaze gëtt och dëst Joer um Chrëschtmaart lénks a riets un Energie gespuert. D‘Luuchte ginn Owes méi séier aus a gehëtzt gëtt bei de Stoplaze fir d‘iessen och net méi. Just déi strikt Fermetureszäiten owes pünktlech um 21, respektiv 22 Auer um Weekend gefale net jiddwer Client.

„Déi hallef Stonn, respektiv Stonn feelt schonn. Et muss een de Leit un der Théik soen, datt zou ass. Nee, et kritt ee kee leschte Gromperekichelchen oder Glühwäin méi. Mir mussen zoumaachen. D‘Leit verstinn dacks net, datt mer am Fong näischt méi dierfen erausginn. An deem Sënn feelt eng Gleitzäit," esou nach emol de Gaston Schmol.

Inflatioun heescht manner Suen an der Täsch. E Phenomeen, dat een um Chrëschtmaart wéi et schéngt manner en Impakt huet, och wann een aktuell sëlwer Deels e bësse manner Gewënn mécht.

„D‘Leit kucken e bësse méi. Mä d‘Leit si ronderëm Chrëschtdag awer mam Häerz ëmmer beim Chrëschtmaart a sinn, mengen ech, e bësse méi spendabel," esou d'Anna Hari, déi Séissegkeete verkeeft. "Ech si bei menge Präisser dës Saison net eropgaangen. Just beim Popcorn. Den Zocker an och den Ueleg sinn dëst Joer extreem deier ginn.“

Dat et méi deier gëtt, ass och dem Gaston Schmol opgefall: „Et gëtt alles extreem deier. Mir wësse gläich net méi, wéi mer et solle maache. Et gëtt alles deier, deier, deier. Wou geet et hin? Mir wëssen et selwer net. Mä den Ament weisen d‘Leit sech net zeréckhalend. Se wëllen hir Freed um Enn vum Joer hunn.“

Grouss Suerge mécht ee sech dëst Joer keng. Dofir hat een déi läscht zwee Joer, esou d‘Forainen. Elo gëllt et, d‘Zäit viru Chrëschtdag mol ze genéissen.