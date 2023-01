No 38 Liewensjoer, an deene seng Geschicht "verdréint a verzerrt" duergestallt gi wier, wier et un der Zäit gewiescht, seng Geschicht selwer ze zielen.

Dat sot den Harry dem brittesche Sender ITV an engem um Sonndeg diffuséierten Interview a verdeedegt domat d'Verëffentlechung vu senger Liewensgeschicht, bei där déi brittesch Royals nawell net esou gutt ewechkommen. U sech hätt de Contenue vu senger Autobiographie "The Spare" - op Däitsch: D'Reserv - bis en Dënschdeg solle geheim bleiwen, d'Buch war a Spuenien awer schonn am Virfeld aus Versinn an den Handel komm an zanterhier kommen ëmmer méi Detailer un d'Liicht.

An engem vun "Daily Mail" verëffentlechten Auszuch vun de Memoiren huet den Harry zouginn, dass d'Bezéiung zu sengem eelere Brudder, dem Prënz William, scho virum Bestietnes mam Meghan Markle Rëss hat. Deemno war den Harry bei der Hochzäit vu sengem Brudder mam Kate am Joer 2011 mol net de wierklechen Zeien, dat wier just eng "onverschimmte Ligen". Den Ament hätt hien awer och kee Kontakt zu sengem eegene Papp, géif sech awer nees méi eng enk Bezéiung mat senger Famill wënschen, an dass si zesumme Fridde fannen. "Ech wëll mäi Papp zeréck. Ech wëll mäi Brudder zeréck. De Moment kennen ech si net erëm".

Den Interview vun ITV, deen e Sonndeg gewise gouf, ass den éischte vu enger ganzer Serie vu Gespréicher. No deem war et nämlech um US-Sender CBS a senger Sendung "60 Minutes" an e Méindeg huet nach den US-Sender ABC eng Interview-Serie an der Këscht gehat.

Am ITV-Gespréich huet sech den Harry rose gewisen iwwert déi brittesch Medien, déi hien als "Géigespiller" bezeechent. Donieft wier déi kinneklech Famill "mat Schold drun", dass negativ Geschichte verëffentlecht gi wieren. Dem Harry seng Fra Meghan hat jo ënner anerem emol gesot, dass déi ganz Berichter iwwert si zu Suicide-Gedanke gefouert hätten. Den Harry sot ITV géintiwwer, hien hätt "deemools net verstanen, wéi matschëlleg d'Famill un der Péng an dem Leed war, dee seng Fra duerchlidden hätt".

Obschonns hien un den anere Familljemembere kaum e gutt Hoer léisst, sot den Harry awer, dass hien nach ëmmer un d'Monarchie gleeft, och wann hien net wéisst, ob hien an hirer Zukunft eng Roll spille wäert. Gläichzäiteg huet hie betount, dass hie sech wënscht, sech nees mat der Famill ze verdroen. Dofir misst awer fir d'éischt emol gekläert ginn, wien zum Sträit bäigedroen huet. Hien huet bedauert, ni richteg vu senger Famill ënnerstëtzt ginn ze sinn, an dass sech d'Fronten ëmmer méi verhäert hätten. Hinnen ze verzeien, wier awer zu 100 Prozent eng Méiglechkeet: "Ech gleewe wierklech an ech hoffen, sech ze verdroe kéint Auswierkungen op déi ganz Welt hunn". Dat wier vläicht naiv, ma hie géing dru gleewen.

Offiziell hëlt de Buckingham Palace keng Stellung zu de ganze Virwërf a Revelatiounen. An de brittesche Medie kommen awer ëmmer méi Reaktiounen aus dem Ëmfeld vum Harry sengem Brudder a sengem Papp. De 40 Joer alen Trounfollger William wier "besuergt an traureg a géif gläichzäiteg ënnerlech kachen, awer net zeréckschloen", sou e Frënd vun den zwee Bridder géintiwwer der "Sunday Times". Och dem Harry säi Papp ass Medieberichter no "blesséiert". Den "Sunday Telegraph" huet gemellt, de Kinnek Charles III. géing als eenzegen Auswee aus dem Mëssel gesinn, dass hie sech nees mat sengem Jéngste verdréit. Deemno sollen den Harry a seng Fra och zur Kréinung de 6. Mee invitéiert gi sinn.

De Verlag Penguin Random House soll fir d'Verëffentlechung vum Harry senge Memoiren e puer Milliounen Dollar bezuelt hunn. Nach am Summer awer soll de brittesche Prënz, nodeems hie bei de Jubiläumsfeiere fir seng antëscht verstuerwe Groussmamm, der Queen Elizabeth II., dobäi war, decidéiert hunn, d'Verëffentlechung ofzesoen. Geschitt ass dëst net.

Op d'Fro, ob hien dann am Mee bei der Kréinung dobäi wier, sot de Prënz Harry nach, hie wier sech net sécher: "Bis dohi kann nach vill passéieren". Elo wier et um Palais ze reagéieren.