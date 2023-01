De brittesche Kinnek Charles III. soll wéi et schéngt am Fréijoer an Däitschland reesen.

Dat huet de "Stern" e Mëttwoch gemellt a berifft sech op eegen Informatiounen.

De 27. Mäerz soll de King Charles III. deemno fir seng éischt Auslandsvisitt a Frankräich reesen a gëtt dono vum 29. bis den 31. Mäerz zu Berlin an zu Hamburg erwaart. Et soll wuel och nach eng drëtt Destinatioun an Ostdäitschland zur Diskussioun stoen.

D'Rees wier déi éischt Visitt vum neie Kinnek an Däitschland, nach viru senger offizieller Kréinung de 6. Mee.

Fir d'lescht war den Charles, deemools nach Trounfollger, zesumme mat senger Fra Camilla am November 2020 am Kader vum Vollekstrauerdag an Däitschland. Fënnef Joer virdrun hat déi am September d'lescht Joer verstuerwe Queen Elizabeth II. fir d'lescht d'Bundesrepublik besicht.