De Max Fosh huet decidéiert eppes ze probéieren, wat nach kee Mënsch virun him gemaach huet: eemol queescht duerch Lëtzebuerg, op engem Kannervëlo!

De brittesche Youtuber Max Fosh ass mat dëser Iddi komm a gouf ufanks quasi ausgelaacht, well kee sech wierklech virstelle konnt, dass hien duerch e ganzt Land kéint fueren, dat op engem klenge Vëlo mat Stëtzrieder. Natierlech ass de Choix wéinst der iwwersiichtlecher Gréisst an der Vëlos-Euphorie séier op Lëtzebuerg gefall. Queesch vu Westen an den Oste bräicht hien nëmme ronn 50 Kilometer, quasi e Kannerspill op engem Kannervëlo. Ma dass et dann awer sou ustrengend géif ginn, hat de brittesche Content-Creator wuel net geduecht.

Gesot, gemaach... De Max Fosh ass bis op déi belsch Grenz gereest, sech an engem Spillgeschäft e Vëlo mat Riedercher an e rosa Kannerhelm kaf, a lass goung et. De Plang war et vu Maarteleng aus ze starten, ronn 50 Kilometer vum Westen an den Osten duerch de Grand-Duché ze fueren, fir dann zu Bollendorf unzekommen. Leider huet hie sech fir dës Rees dee keelsten Dag aus dem Joer ausgesicht an huet och net beduecht, dass et dann dach net sou einfach ass als erwuessene Mann op engem Kannervëlo virun ze kommen.

De Video gouf scho ronn 380.000 mol gekuckt, dat no nëmmen engem Dag op Youtube (Stand: 12.01.23). De Youtuber selwer huet iwwer 1,5 Milliounen Abonnenten, gehéiert also zu de gréissere Content-Creator a Groussbritannien. Op de Max Fosh säi Challenge packt, kuckt der iech am beschte selwer a sengem Video un!