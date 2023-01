104! Esou vill Joer huet d'Madamm Becker-Blasius kritt a si huet eis verroden, wat hiert klengt Geheimnis ass.

Virop "all Dag eng Kippchen, awer Lëtzebuerger Cremant", dat ass da wuel d'Rezept, wéi een iwwer 100 Joer al gëtt. Op alle Fall, wann een der Madamm Becker-Blasius vu Briedemes follegt. Si huet den 11. Januar am Krees vun hirer Famill doheem Gebuertsdag gefeiert. 104 Joer!

"Gutt iessen, gutt drénken", nieft engem "gudde Mutt a gudde Courage", dat wier wichteg am Liewen an dat "egal ob et reent oder schneit". Fréi schlofe geet si och net, am Contraire, et gëtt och emol méi laang Tëlee gekuckt.

Et schéngt wuel net vill, fir al ze ginn, wann een der energescher Madamm nolauschtert, déi och vu sech selwer behaapt, "ëmmer fit a vergnüügt" ze sinn. Medikamenter hëlt d'Madamm Becker-Blasius och net, si huet do hir eege ganz aner Medezin, "meng Kippchen".

Aus der Redaktioun wënsche mir dann och alles Guddes.

Déi eelste Persoun hei am Land war iwwregens 110 Joer al ginn. Dat krute mir op Nofro beim Familljeministère confirméiert, aus Dateschutzgrënn awer ouni weider Detailer. Eng Fra vu Schëffleng ass aktuell déi eelste Persoun zu Lëtzebuerg, si huet 109 Joer.