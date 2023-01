Knapps mol 1.000 Euro gëtt all Europäer am Duerchschnëtt am Joer fir seng Kleeder aus.

Mat der Fast Fashion sinn dës am Laf vun der Zäit ëmmer méi bëlleg ginn, a ginn och dacks quasi onbenotzt entsuergt. Ënner der Schiermherrschaft vum Kooperatiounsministère versicht Fairtrade Lëtzebuerg iwwer de Projet "Rethink your clothes" Privatleit a Betriber dozou ze beweegen, fair gehandelt Kleeder aus Biokotteng ze kafen. Domat gi Klengbaueren an Textilaarbechter um aneren Enn vun der Pipeline ënnerstëtzt. Eng grouss Roll heibäi spillt de sougenannten indesche "Cotton Belt" am Bundesstaat Gujarat an Indien. Vun de Bioplantagen vun hei kënnt zum Beispill e groussen Deel vum Kotteng, respektiv dem Stoff, aus deem d'Aarbechtskleeder vun den Mataarbechter vun der Lëtzebuerger Post gemaach goufen. © Fränk Rosch / RTL © Fränk Rosch / RTL © Fränk Rosch / RTL © Fränk Rosch / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.