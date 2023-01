Mat 41 Joer huet d'US-Hotelsierwin a Society-Girl Paris Hilton offiziell d'Gebuert vun hirem éischte Kand bekannt ginn.

"Mir hunn dech elo schonn iwwer all Moosse gär", huet d'IT-Girl en Dënschdeg op hirer Instagram-Säit ënner eng Foto geschriwwen, op där eng butzeg Hand en Domm unhält ze gesinn ass. Wéi US-Medie mellen, hätt eng "Mère porteuse" de Jong op d'Welt bruecht.

D'Paris Hilton hat an de leschte Méint an engem Interview schonn emol erzielt, wärend der Pandemie mat hirem Mann Carter Reum eng kënschtlech Befruchtung versicht ze hunn. Well d'Welt am Ufank vun der Corona-Pandemie "stoe bliwwen ass", wier et fir si "de perfekten Zäitpunkt" gewiescht, fir "all d'Eezelle op Reserv a prett ze hunn", sot d'Hilton an engem Interview mam "People"-Magazin.

Mat hirem Mann Carter Reum ass de fréiere Reality-TV-Star zanter 2021 bestuet.