Um Dag vun der Tripartite feiert de liberale Premierminister Xavier Bettel säi 50. Gebuertsdag.

De Lëtzebuergesche Premierminister Xavier Bettel kritt e Freideg 50 Joer, hie gouf den 3. Mäerz 1973 gebuer. 1999 gouf de geléierten Affekot eng éischte Kéier an d'Chamber gewielt.

Den 9. Oktober 2011 krut hie bei de Gemengewalen déi meeschte Stëmmen a gouf doropshi Buergermeeschter vun der Stad Lëtzebuerg.

No de Chamberwalen 2013 ass hie vum Knuedler an d'Regierung gewiesselt a gouf nom Gaston Thorn deen zweeten DP-Premier an der Geschicht vu Lëtzebuerg.