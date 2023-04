Den 19 Joer jonken Tennisprofi huet e stramme Aarbechtspensum. Zäit, fir dotëscht de Permis fir den Auto ze maachen, bleift dobäi wéineg iwwereg.

Zwee Joer um Stéck gewënnt den Holger Rune de BMW Open zu München, bei deem een, wéi den Numm et scho bal eraane léist, een Auto vum Sponsor gewanne kann.

Eenzege Problem: Den 19 Joer jonken Dän huet nach guer kee Permis. Ma dëst gesäit hien awer e bëssi mat Humor. "An Dänemark kann een eng Aart Express-Fürerschäin an zwielef Deeg maachen. Dat notéieren ech mer emol am Kalenner fir d'Enn vum Joer", esou de Rune géintiwwer Kicker.

Gewonnen hat hien e Sonndeg d'Finall géint den Hollänner Botic van de Zandschulp an dräi Sätz mat 6:4, 1:6 a 7:6. Dëst war iwwregens déi selwecht Konstellatioun vun der Finall, wéi schonn 2022, déi de Rune och fir sech entscheede konnt.