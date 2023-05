De 74 Joer alen Charles III. gëtt e Samschdeg de 6. Mee de 40. brittesche Monarch, deen offiziell eng Kroun opgesat kritt.

Hien ass zäitgläich och den eelste Kinnek an der brittescher Geschicht wärend enger Kréinung. Et ass en Evenement, op dat sech dat brittescht Kinnekshaus zanter Méint akribesch preparéiert an dat weltwäit iwwerdroe gëtt.

Och op RTL.lu, de Livestream leeft um 11.30 Auer.

Iwwregens: d'Kréinung vun der Queen Elizabeth II. (1926-2022) den 2. Juni 1953 war déi éischt Kréinung vun engem brittesche Monarch, déi live op der Tëlee gewise gouf.

Gäscht vun der Kréinungszeremonie treffen an der Westminster Abbey an

Lues a lues treffen och d'Gäscht vum Kinnek Charles III. an der Westminster Abbey an. Mat schicker Kleedung an extravaganten Hitt, wéi sech dat fir d'Britte gehéiert, kommen ëmmer méi Invitéen an der berüümter Kierch un. Ënnert de Gäscht sinn och de Londoner Buergermeeschter Sadiq Khan an de fréieren US-Ausseminister John Kerry.

Scho Stonne virun der Kréinung versammele sech ëmmer méi Spectateuren an de Stroossen tëscht dem Buckingham Palast an der Westminster Abbey. Schonn um 6 Auer, wéi de Prozessiounswee fir de Public opgemaach gouf, hu sech honnerte Mënschen hannert d'Ofspärunge gedrängt.

Ëm déi selwecht Zäit sinn och déi éischte Zaldote vun der Garde op der Gare zu Waterloo ukomm, wéi d'Noriichtenagence AFP mellt. Honnerte Garden a rouden Uniforme mat schwaarze Bierepelzmutzen sinn a Richtung Westminster Abbey marschéiert. Eng 4.000 Zaldoten aus Groussbritannien an anere Commonwealth-Staate si bei der Prozessioun dobäi. Dës fänkt géint 11.20 Auer eiser Zäit un, wann d'Kutsch mam Kinnek Charles a senger Fra Camilla vum Buckingham Palace iwwer den Trafalgar Square bis bei d'Westminster Abbey fiert. Um 12 Auer geet et da viru mat der Kréinungsmass.

Alles leeft no engem geneeën Zäitplang:

7.00 Auer: Spectateure kréien Zougang op d'Streck

08.15 bis 8.30 Auer: Arrivée vun den éischte Gäscht bei der Westminster Abbey

10.00 Auer: An der Westminster Abbey dierf sech gesat ginn

10.30 bis 11.45 Auer: Arrivée vun de Staats- a Regierungscheffen, ranghéije brittesche Politiker a Membere vun der Royal Family

10.45 Auer: Déi kinneklech Eskort versammelt sech beim Buckingham Palace

11.20 Auer: D'Pressessioun mam Kinnek Charles III. an dem Kinnek senger Fra Camilla fänkt un

11.53 Auer: De Kinnek Charles an d'Camilla komme bei der Westminster Abbey un

12.00 Auer: Amarsch Charles a Camilla, de Gottesdéngscht fänkt un

13.00 Auer: Kréinung

14.00 Auer: D'Mass ass eriwwer, de Kinnek Charles III. a seng Fra ginn de Wee an der Kréinungspressessioun zeréck bis bei de Palais

14.33 Auer: Arrivée vum Charles a Camilla beim Buckingham Palace

14.45 Auer: Royale Salut am Gaart vum Palais

géint 15.15 Auer: Déi kinneklech Famill - geplangt ass ouni de Prënz Harry - weise sech um Balcon vum Buckhingham Palace. Deen Ament soll och eng Konschtfliger-Staffel iwwert d'Schlass fléien

Och wann déi ganz Zeremonie an enger "ofgespeckter" Versioun ofgehale gëtt, sou dauert d'Kréinungsmass dann awer ganzer zwou Stonnen. Dobäi soll natierlech de Kinnek Charles III. am Mëttelpunkt stoen, ma och verschidde Membere vun der kinneklecher Famill hu wichteg Rollen zougedeelt kritt.

Gottesdéngscht a fënnef Deeler

"Recognition" (Unerkennung): Fir d'éischt gëtt den Charles dem Vollek als neie Monarch presentéiert, eng Traditioun aus der angelsächseger Zäit. Dobäi steet de Kinnek nieft engem iwwer 700 Joer ale Kréinungsstull, wärend den Äerzbëschof vu Canterbury, den Justin Welby, de Charles op alle Säite vun der Westminster Abbey als "onëmstriddene Kinnek" deklaréiert an d'Leit opfuerdert, him ze huldegen an him treien Déngscht ze schwieren.

"Oath" (Eed): Den Äerzbëschof vu Canterbury wäert de Kinnek opfuerderen, de Kréinungseed ze leeschten. Dëst ass den eenzeg gesetzleche Bestanddeel vun der Zeremonie. De Monarch muss dobäi, mat der Hand op der Bibel, op d'Gesetzer an op d'Kierch vun England schwieren a verspriechen dës Wäerter wärend senger Regierungszäit "z'erfëllen an ze halen". Wéi et schéngt, plangt den Charles III. mat e puer extra ausgewielte Wierder och déi verschidde Reliounen a Groussbritannien z'ernimmen. En Deel vum traditionellen Eed ass dëst net, villméi ass dëst souguer eng historesch Première am Vereenegte Kinnekräich.

"Anointing" (Salbung): An dësem Deel vun der Zeremonie gëtt déi kinneklech Garderobe ewechgeholl, wärend sech de Monarch op de Kréinungsstull sëtzt. Well et sech am iwwerdroene Sënn ëm e gemeinsamen hellege Moment vum Kinnek mat Gott handelt, gëtt hei a Siichtschutz agesat - de sougenannten "Anointing Screen". Dono gëtt den Äerzbëschof geweiten Ueleg op de Kréinungsläffel a salleft de Kinnek kräizfërmeg um Kapp, der Broscht an op den Handflächen. D'Ampull fir den Ueleg a Form vun engem Adler mat ausgebreete Flilleke gouf extra fir d'Kréinung aus Olive vun zweeërlee Plazen um Uelegbierg zu Jerusalem ugefäerdegt an an enger besonnescher Zeremonie geweit.

"Investiture" (Kréinung): Elo ass de wuertwiertlech kréinende Moment. Fir d'éischt kritt de Kinnek déi royal Accessoiren - de Reichsapel, de Kréinungsrank an den Zepter - iwwerreecht. Da kritt hie vum Äerzbëschof d'Edwardskroun opgesat, déi traditionell bei de Kréinunge benotzt gëtt. Wärend deem Moment ginn d'Fanfare landeswäit lancéiert an d'Schëffer vun der brittescher Marinn schéissen d'Salutschëss of.

"Enthronement (Intronisatioun): De Kinnek hëlt elo Plaz um Troun. Traditionell géif hie souguer vum Äerzbëschof, de Bëscheef an den Adelegen do erop gehuewe ginn an d'Royals missten an enger laanger Rei virum neie Kinnek nidderknéien an him huldegen. Ma och hei gouf et eng Ännerung, stellvertriedend schwiere just den Äerzbëschof an den Trounfollger Prënz William dem Kinnek d'Trei.

Kréinung vun der Queen Camilla

Ass d'Kréinung vum Kinnek Charles III. ofgeschloss, kënnt seng Fra Camilla un d'Rei. Och si gëtt - hei allerdéngs ouni Siichtschutz - gesalleft. Si gëtt duerno mat der Queen Mary's Crown, déi extra fir d'Kréinung vun der Fra vum Kinnek George V. am Joer 1911 gemaach gouf, gekréint an introniséiert. Hei ass d'Zeremonie däitlech méi einfach a kuerz gehalen.

Prënz Harry present ouni seng Fra Meghan

Kuerz virun der Kréinung gouf et nach emol e klenge Skandal-Moment. Gewosst war net, ob de Fils vum King Charles III. , de Prënz Harry, iwwerhaapt invitéiert gëtt. D'Gerüchter ware grouss an um Enn: hie kënnt, awer ouni Fra a Kanner. Nach ëmmer hale sech awer d'Rumeuren, dass de Prënz Harry degradéiert gouf an net bei den Haaptroyals wäert sëtzen, ma 10 Reie méi wäit hannendrun.

2.000 Invitéeë ginn am Ganzen erwaart

2.000 Leit fir d'Kréinung an der Westminster Abbey kléngt no vill, sinn der awer däitlech manner wéi nach bei der Kréinung vun der Queen Elizabeth II.. Deemno waren am Joer 1953 ronn 8.000 Leit an der Abbey.

Ënnert den 2.000 geluede Gäscht sinn och eng 100 Staatscheffen an d'Vertrieder vun de grousse Kinnekshaiser. Fir Lëtzebuerg sinn et de Grand-Duc an d'Grand-Duchesse an den US-President léist sech vun der First Lady Jill vertrieden.

Iwwer 29.000 Polizisten am Asaz

Et handelt sech ëm ee vun de "onbedeitendsten" Sécherheetsasätz an der Geschicht vu Groussbritannien, sou d'Police e Mëttwoch. Fir d'Kréinung e Samschdeg ginn 2.000 Invitéen an eng Onmass vu Spectateuren an Touristen erwaart. Dofir sollen iwwer 29.000 Polizisten a Beamte vum Geheimdéngscht agesat ginn. Den Asaz "Operation Golden Orb" zum Schutz vum Kinnek, senger Famill an all den Invitéen ass dee gréissten zanter de leschte Joer. Souguer Snipere ginn op Diech positionéiert a Polizisten an Zivil patrulléieren, och Kierperscanner a Spierhënn ginn agesat an et gouf eng Fluchverbuetszon iwwert dem Londoner Zentrum ageriicht.

3 Deeg Feierdeeg

Nom Kréinungsdag e Samschdeg sinn e Sonndeg Noperschaftsfester am komplette Vereenegte Kinnekräich geplangt an op Schlass Windsor ginn et Concerten. Och de Méindeg gouf zum Feierdag erkläert. Do sinn d'Britten allerdéngs opgeruff ginn, an der fräier Zäit fir de gudden Zweck ze notzen.

Lionel Richie a Katy Perry triede bei Kréinungsconcerten op

Dat si just e puer Nimm nieft Take That oder nach Andrea Bocelli, déi zu Éiere vum Kinnek Charles III. live Concerten um Grondstéck vum Schlass Windsor wäerten zum Beschte ginn. Dës Concerte sinn de 7. Mee, den Dag no der Kréinung also. Et hätten allerdéngs och e puer Stars ofgesot, dorënner d'Sängerin Adele, den Elton John, Harry Styles an och d'Spice Girls.