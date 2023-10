Wéi war et am Senegal a wat hu si am meeschte vermësst? Dat verroden eis de Raoul, d'Jackie, de Maurizio an de Loïc bei hirer Arrivée um Findel.

Si hu sech duerch gekämpft: méi wéi 4.000 Kilometer vu Lëtzebuerg ewech, ouni Suen an ouni Handy. Eng Rees ouni Plang am Senegal – dat war déi 2. Staffel vun Ausgesat, déi leschte Freideg op en Enn gaangen ass. D'Gewënner sti lo fest. Ma wéi et dem Jackie, dem Raoul, dem Loïc an dem Maurizio bei hirer Aventure an Afrika ergaangen ass, an op wat si sech heiheem am meeschte gefreet hunn, dat hu si eis bei hirer Arrivée um Findel verroden.

