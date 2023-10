Halloween-Partyen a Verkleedunge sinn en Trend aus den USA, deen ëmmer méi an Europa gefeiert gëtt.

Ëmmer méi heefeg gesäit een um leschten Oktober Leit duerch d'Géigend lafen, déi sech verkleet hunn a geleeëntlech och kleng Kanner, déi schelle ginn an no Séissegkeete froen.

Halloween-Partyen, sief et an enger Disko, an engem Bistro oder méi gemittlech privat doheem, ginn am Grand-Duché ëmmer méi beléift.

Sollt Dir Iech fir Halloween verkleet hunn oder op enger Party ënnerwee sinn, da schéckt eis gären Är Fotoe fir Halloween.

Opgepasst! Wann Dir eis eng Foto eraschéckt, stellt sécher, datt all d'Persounen - a bei Mannerjäregen och d'Elteren - domadder averstane sinn, datt dës Fotoen op RTL.lu publizéiert ginn.

