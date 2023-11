A Schottland soll deemnächst nees en Zuch iwwer déi bekannte Streck vum Hogwards Express fueren.

D'Harry Potter Filmer maachen d'Zuchstreck iwwert de Glennfinnan-Viadukt weltberüümt. Elo sicht d'Zuch-Entreprise "Scot Rail" verschidde Maschinistem, déi iwwert d'Route an den Highlands fuere sollen. Dat mellt d'BBC um Dënschdeg.

D'Aarbechtsplaz wier am Uert "Fort William" beim héchste Bierg vu Groussbritannien, dem Ben Nevis. Et misst een 20 Joer al sinn a géing am Ufank ronn 38.000 Euro am Joer verdéngen.