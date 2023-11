Ënnert dem Motto "Welcome to the Jungle" hat d'Rout d'Kräiz eng 400 Gäscht op de Spendenowend an der Luxexpo invitéiert.

Sech chic maachen, e flotten Owend verbréngen an dat och nach fir de gudden Zweck. Et ass elo scho fir déi 17. Kéier, dass d'Benevolle vun der Croix-Rouge een Charity Bal organiséieren, dës Kéier ënnert dem Thema "Welcome to the Jungle". De kompletten Erléis vum Owend geet un d'Croix Rouge.

Déi Kéiere virdru sinn ëmmer Zommen am sechsstellege Beräich zesummekomm. Eng Plaz kascht 350 Euro an am Laf vum Owend gëtt och nach eng Auktioun organiséiert. Den Erléis geet och dëst Joer un de Service Vakanz, dee Vakanzekolonië fir Kanner erméiglecht, an de Fonds d'Urgence, deen ëmmer bei Naturkatastrophen oder aneren Noutfäll séier an den Asaz kënnt. De Bilan gëtt réischt méi spéit gezunn, och wann et elo schonn esou géif ausgesinn, wéi wann iwwer 250 000 Euro zesummekomm sinn. Ganz offiziell gëtt de Check Ugangs 2024 iwwerreecht.

Dat Ganzt war an der LuxExpo The Box, aus engem Ausstellungsraum ass bannent just e puer Stonnen en Dschungel entstanen. Eng ronn 20 Benevollen hunn nieft de professionellen Ekippe gehollef, fir um Enn de ronn 400 Gäscht d'Gefill ze ginn, een Owend laang an eng nei Welt andauchen ze kënnen.