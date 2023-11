Wéi d'Loterie Nationale matdeelt, gouf de Gewënnerlous vum EuroMillions-Jackpot vun 83.068.817 Euro zu Lëtzebuerg validéiert.

Dëst ass de gréisste Gewënn, dee jee zu Lëtzebuerg ausbezuelt gouf. Weider an d'Top 3 an dëser Kategorie sinn d'Zomme vun 65,7 an 31,6 Milliounen Euro.

Just ee Lous gouf mat den Zuelen 12-16-27-33-44 an den Zousazzuele 7 an 8 ofginn, esou datt de komplette Gewënn vu knapp iwwer 83 Milliounen un eng eenzeg Persoun, déi de Lous am Grand-Duché ofginn huet, ausbezuelt wäert ginn.