E Mëttwoch hu sech ronn 170 Leit fir déi gastronomesch Soirée Rendez-vous ginn a goufe kulinaresch verwinnt. Den Erléis geet un d'Fondation Cancer.

Organiséiert gouf den Owend vum Anne Ciancanelli, Responsabel fir d'Publikatioun vun der Luxus-Zäitschrëft "PREMIUM" fir Männer. D'Thema vum Event war "Nuit Blanche" an deemno waren d'Gäscht dann och gebieden, eppes Wäisses unzedoen.

"Le thème, c'est l'excellence. On a eu la chance d'avoir certains Meilleurs Ouvriers de France et des Bocuses d'Or pour avoir une brigade très spécifique et unique ce soir. On passe un bon moment autour de l'excellence aux différents volets", esou d'Organisatrice.

An der Kiche stoung eng ganz Ekipp un internationale Stärekäch ënnert der Leedung vum Michel Roth. Hie selwer huet 19 Joer zu Paräis am Ritz geschafft, krut de Bocuse d’Or, de Meilleur Ouvrier de France an e Michelin Stär fir säin eegene Restaurant an der Schwäiz.

"Bien sûr c'est l'art de la table à la française, mais avant tout nous sommes des amis. Nous sommes venus au Luxembourg pour la bonne cause parce que c'est pour une association contre la maladie du cancer. Ça nous semblait évident de participer à cette soirée", erzielt hien.

Zu senger Ekipp zielen ënnert anerem de Jean-François Girardin, President vun de Meilleurs Ouvriers de France a Chefkach am Ritz wärend 32 Joer, de Patrick Juhel, chef cuisinier Meilleur Ouvrier de France an de Philippe Rogollot, Meilleur Ouvrier de France a Champion du monde de la pâtisserie 2005.

Bei all dëser Exklusivitéit hätt een dann och un d'Generositéit vun de Leit appelléiert. Am Laf vum Owend gouf et nämlech nach eng Stee an eng Tombola an den Erléis dovu geet un d'Fondation Cancer.

"On a choisi la Fondation Cancer simplement parce que malheureusement la plupart d'entre nous, que ça soit de manière très, très proche, familiale ou plus lointaine, sont touchés par cette maladie", erkläert d'Anne Ciancanelli.

Esou Spenden wieren immens wichteg fir d'Fondation Cancer, well se souzesoen net subventionéiert ass. De genaue Montant, deen zesumme komm ass, ass nach net bekannt, ma d'Presidentin Dr. Carole Bauer freet sech iwwer all gesammelten Euro: "Spende si fir eis ganz wichteg, mir liewen dovun a kënnen doduerch de Patienten hëllefen an d'Recherche ënnerstëtzten".

Et war déi éischt Editioun vun dëser gastronomescher a karitativer Soirée, ma soll net déi lescht bleiwen. PREMIUM wëll dëst elo all Joer organiséieren, fir och nach aner Organisatiounen z'ënnerstëtzten.