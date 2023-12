Nieft der richteger Dänn ginn et mëttlerweil och Beemercher aus Plastik. Wéi eng Versioun ass méi nohalteg?

Fir vill Leit gehéiert de gerëschte Beemchen einfach zu Chrëschtdag dozou. Ugefaangen huet alles mat der Dänn aus dem Bësch, déi mat Käerzen a Bullen dekoréiert gouf. Och haut nach ass et fir Familljen eng Traditioun, sech e Beemchen auszesichen an dësen zesummen ze rëschten. Wichteg ass et heibäi de gréngsten an dichtste Beemchen ze hunn, deen net ze vill Nole verléiert.

Wien dann e Problem mat de Nolen huet an net all Joers eng nei Dänn kafe wëll, dee kann op e Plastik-Beemchen zeréckgräifen. Et ass eng eemoleg Investitioun a wann een e bëssen dorop oppasst, kann een de Beemchen eng gutt Partie Joren ëmmer rëm opstellen. No Chrëschtdag gëtt dësen da rëm auserneegebaut a kann am Keller op säin nächsten Asaz waarden. Dat kléngt am éischte Moment méi nohalteg wéi den natierleche Beemchen, deen extra fir d'Chrëschtdeeg gehaen an no e puer Woche rëm ewechgehäit gëtt. Mä wat ass dann elo wierklech méi ëmweltfrëndlech?

Déi eng soen, de Plastiksbeemche wier besser. Anerer roden dovun of mam Argument, dass d'Produktioun vun de Plastiksbeemercher net immens gréng ass. Eng kloer Äntwert gëtt et op déi Fro net, esou och d'Fazit vun de Wëssenschaftler vu Science.lu. Deemno huet all Optioun seng Vir- an Nodeeler.

Wien och op Chrëschtdag wëll nohalteg sinn, soll dorop oppassen, dass d'Transportweeër sou kuerz wéi méiglech sinn. Sou ass et besser, eng Dänn vun enger Lëtzebuerger Plantage ze kafen, wéi elo en importéierte Beemchen.

Dës weidere kann een och dorop oppassen, wéi de Beemche geplanzt gouf. Sou ass et besser, eng Dänn ze kafen, wou manner gesprëtzt gëtt. Bei der Entsuergung vum Beemchen ass ee méi nohalteg, wann dëse verbrannt oder recycléiert gëtt. Zum Beispill kann aus dem Bam Mulch gemaach ginn.

Beim Plastiksbeemche soll een op recycléierte Plastik zeréckgräifen oder eng Occasioun kafen. Dës weidere soll een deen esou laang wéi méiglech halen, fir dass et esou nohalteg wéi méiglech ass.