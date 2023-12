Eng Drauf schmaachen, d'Fläsch Waasser ausdrénken, um Shampoing richen – Gesten, déi d'Clientë méi dacks am Buttek maachen. Mä ass dat iwwerhaapt erlaabt?

Däerf ech mengem Kand ee Kichelche ginn? Däerf ech selwer eng Mëtsch iessen oder am Buttek ee Jus drénken, deen ech duerno eréischt bezuelen?

Eigentlech net. An de Supermarchéen däerf een dacks näischt konsuméieren. Och net wann een et duerno bezilt. Wann et sech ëm kleng Kanner handelt, géif een awer schonn emol een A zoudrécken, sou de Cédric Gonnet, Direkter vun Delhaize Lëtzebuerg.

"Mir appelléieren un de gesonde Mënscheverstand. Falls ee Client awer ee Verhalen huet, wat net korrekt ass, da weise mir hien drop hin, datt een dat am Buttek net maachen däerf. Respektiv mir verweisen op eis Verhalensreegelen, déi op engem Pouster an der Entrée vum Buttek hänken", sou de Cédric Gonnet.

Zu dëse Reegele gehéiert och, datt ee säin Hond net mat an de Buttek däerf huelen - ausser et ass een Assistenzhond. Et ass net erlaabt, Liewensmëttel am Buttek ze konsuméieren. Et soll een näischt aus dem Noper sengem Caddie erauspicken, och dann net, wann de Produit an de Regaler net méi disponibel ass. Bei Degustatioune soll ee sech op eng kleng Quantitéit limitéieren a wann een ee gekillte Produit aus dem Frigo hëlt an deen dann awer net mathuele wëll, soll een deen am Beschten nees zréck an de Frigo leeën.

Alles dat si Verhalensweisen, déi erwënscht ginn. Hausverbuet kritt een an der Reegel awer just, wann et zu enger Strofdot kënnt wéi klauen.