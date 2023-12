Den 8. Mäerz 2024 kënnt de Ralf Schmitz mat sengem aktuelle Programm "Schmitzefrei" an d'Rockhal. Fir déi, déi et net erwaarde kënnen, huet hien e Message.

Iwwer Facebook huet de Komiker sech u seng Fans aus Lëtzebuerg geriicht - an dat op Lëtzebuergesch! "Ich hoffe sehr, dass ihr mich einigermaßen verstehen konntet", schreift hien ënnert de Video.

De Kommentaren no hunn d'Leit hien esouguer ganz gutt verstanen. Trotzdeem wëll hie fläisseg weider leieren a spéitstens am Mäerz kann een him bei deem een oder anere Wuert dann nach e bëssen Nohëllef ginn.