De Joreswiessel ass eng speziell Zäit. Et gëtt zwar nach geschafft, mee vill Leit hunn d'Feierdeeg fräi oder verbrénge se am Ausland - och Dokteren.

Gläichzäiteg sinn d'Feierdeeg awer och eng notoresch schnuddeleg Zäit. Op de sëllege Chrëschtfeieren oder iwwert engem Glühwäin an der Keelt vum Chrëschtmaart kann ee gären emol eng Krankheet oprafen. Deen Ament stellt sech fir vill Leit d'Fro: A wat elo?

Prinzipiell ass fir all net-Urgence op normale Schaffdeeg den Hausdokter déi éischt Ulafstell. Op engem Feierdag ass dat awer nach emol eng aner Saach - do hunn och d'Generaliste prinzipiell fräi. Hëllef fënnt een deen Ament an eng vun den dräi Maisons médicales uechter d'Land.

D'Maisons médicales fënnt een an der Stad, um Belval an zu Ettelbréck. Ënnert der Woch si se vun 20 Auer bis Mëtternuecht op, weekends an op Feierdeeg souguer vun 8 Auer moies bis Mëtternuecht. E Rendez-vous ass hei net néideg, et kënnt een einfach dohin a waart op säin Tour.

Weider Informatiounen iwwer d'Maison médicales fannt Dir hei um Site vun der Santé.

Fir Kanner bitt den CHL iwwerdeems och eng Maison médicale pédiatrique un, déi ënnert der Woch tëscht 19 an 22 Auer op ass. Um Weekend an op Feierdeeg sinn d'Dieren hei vun 9 bis 21 Auer op.

A medezineschen Noutfäll gëllt op Feierdeeg dat nämmlecht, wéi och op all anerem Dag vum Joer: Dat ass ee Fall fir d'Urgence. Wéi ee Spidol wéini d'Garde huet, gitt Dir hei op eiser Service-Säit gewuer.

Tipps vun der Santé



Idealerweis evitéiert een et awer einfach, iwwer d'Feierdeeg krank ze ginn. Dat ass zwar méi einfach gesot wéi gemaach, mee awer kann et hëllefen, wann een op verschidde Saachen oppasst. D'Santé gëtt heizou e puer nëtzlech Tuyauen: