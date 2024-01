Bei Take Off mussen 12 Jonker kniwweleg wëssenschaftlech Challengë léisen.

Bei all Episod flitt een eraus. Op de Gewënner waart e Präisgeld vun 10.000€. 150 Jonker haten sech gemellt.

Déi 26 bescht hunn et an déi éischt Episod gepackt. Hei kämpfe si e Sonndeg den Owend ëm déi 12 Plazen an der Final.

Take Off kënnt all Sonndeg um 19:00 op RTL Tëlee, RTL Play an takeoffshow.lu.