Zanter e Sonnde kann een déi 2.Episod vun der Wëssenschaftssendung fir Jonker kucken. Virun hirer grousser Première war se awer scho 5 Joer an der Maach.

Eng 150 Kandidaten hate sech ugangs gemellt fir matzemaachen. Dovunner goufen der eng 26 zeréckbehalen. Déi sinn dunn um Belval bei den Héichiewe wärend enger éischter Episod géinteneen ugetrueden, fir déi 12 final Kandidaten auszesichen. All Woch kämpfe si elo ëm eng Plaz an der nächster Ronn, déi si och direkt méi no un de Gewënnerpräis vun 10.000 Euro bréngt.

Et ass eng vun den opwännegsten a gréissten Tëleesproduktiounen, déi hei zu Lëtzebuerg jee gedréit goufen. D'Konzept u sech staamt aus Estland, wou et schonn zanter Joren eng änlech Sendung gëtt, déi sech "Rocket 69" nennt. Och wann et keng direkt Erweiderung vum estesche Format ass, gouf awer enk mat de Produzente vu "Rocket 69" zesummegeschafft, fir déi éischt Saison vun "Take Off" iwwer d'Bün ze kréien.

An Zukunft wéilt een dann awer méi eegen Challengen och mat abauen an eventuell op aner Manéieren zesumme kollaboréieren. "Wie weess, villäicht schécke mir jo iergendwann Lëtzebuerger Participanten an Estland oder si kommen heihinner an triede géinteneen un", huet de Joseph Rodesch vum Fond National de la Recherche (bei eis op der Antenn och als "Mister Science" aus dem Wëssensmagazin PiSa bekannt) ugedeit.

Fir eise Reportage hate mir hannert d'Kulisse geluusst an d'Ekippe wärend deenen éischten Dréideeg suivéiert.