59 Natioune sinn zanter dem 2. Februar op der Olympiad vun de Käch zu Stuttgart am Asaz. Och eng Ekipp aus dem Grand-Duché ass dobäi.

Lëtzebuerg ass mat der Ekipp "Luxembourg Culinary Catering Team" vertrueden. Si stelle sech der Konkurrenz an der Kategorie "Community Catering" un, an där et drëms geet, Häppercher an e Menü ze preparéiere wéi an enger Kollektivitéitskichen. Insgesamt 21 Ekippe ginn an dëser Kategorie un de Start, dorënner ënner anerem och d'Käch vun der däitscher, franséischer, polnescher an US-amerikanescher Arméi.

E Samschdeg 3. Februar huet d'Lëtzebuerger Ekipp scho misste weisen, wat si sech déi leschte Méint iwwerluecht a preparéiert hunn. Véier Persoune stounge fir de Grand-Duché an der Kichen, d'Laurie Delhez, d'Emeline Niot, de Jacques Schoumacker a Gérome Welter. Eng ganz Partie aner Leit hu si dobäi ënnerstëtzt, ënnert anerem och fir wärend dem Concours d'Spull ze maachen.

De Jury huet si mat enger Bronzemedail ausgezeechent. Allerdéngs kënne bei dësem Kach-Concours e puer Ekippe mat Gold, Sëlwer a Bronze an der selwechter Kategorie belount ginn.

D'Käch vum Luxembourg Culinary Catering Team sinn awer net déi eenzeg Lëtzebuerger, déi op dësem grousse Concours sur place sinn. Och 4 vun den 72 Jurysmembere kommen aus dem Grand-Duché an de Lëtzebuerger Presentateur Christian Schmit ass un der Olympiad vun de Käch bedeelegt. De Christian Schmit moderéiert vun der Erëffnung bis zur Schlusszeremonie wärend dem Evenement. Hien huet 1994 fir d’éischte Kéier op der Expogast als Presentateur geschwat.