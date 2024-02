Ronn néng Méint virun den US-Walen feiert den Joe Biden säin Debut op TikTok. An der Vergaangenheet huet hien d'Plattform kritiséiert.

Dem Biden säin Team fir de Walkampf huet um Sonndeg e 26 Sekonne laange Video op der Onlineplattform verëffentlecht. Doran äussert den aktuelle President sech esouwuel zu de Walen, wéi och zum Super Bowl. Ënnert anerem gëtt hien am Video gefrot, ob hie léiwer d'Spill u sech oder d'Paus an der Hallefzäit kuckt. Seng Äntwert: Hie kuckt léiwer d'Spill.

Zum Schluss vum Video soll hien eng éischter iwwerflësseg Fro beäntweren: Trump oder Biden? "Maacht dir de Geck", laacht hien an äntwert schlussendlech "Biden".

Esouwuel vu sengem Virgänger, dem Trump, wéi och vun him selwer, gouf d'Videoplattform TikTok ëmmer nees kritiséiert. Dës gehéiert nämlech der chineesescher Entreprise Bytedance, déi am Verdacht steet, der Kommunistescher Partei a China Zougrëff op d'Date vun den Notzer ze ginn.

Wéinst Bedenken par Rapport zum Dateschutz, gouf d'Applikatioun op den Déngschthandyen vun den US-Bundesregierunge verbueden.

De Biden gesäit TikTok elo wuel als wichtegt Instrument, fir jonk Wieler a Wielerinnen virun der Presidentschaftswalen de 5. November ze erreechen.