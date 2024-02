Leschten November ass d'App eraus komm an ass ausschliisslech fir Leit mat Autismus oder anere liichten, intellektuellen Aschränkunge reservéiert.

D'Applikatioun "DigiVi" erméiglecht ville Schweden den Zougrëff op eng Online-Dating-Plattform, an där si sech sécher spieren. Dorënner och dat 24 Joer jonkt Sira Rehn, dat sech laang Zäit vun aneren Dating-Apps ausgeschloss gefillt huet. "Hei weess ech, dass d'Leit mech net jugéiere wäerten, ech kann einfach ech selwer sinn."

D'Ren definéiert sech als net-binär an erzielt, dass hatt schonn eng Persoun fonnt huet, déi him gefält. "Mir hunn déi nämmlecht Interessen an hatt wierkt léif. Ech kann net erwaarden, wat geschitt... Ech dreemen dovun, d'Léift ze fannen." Weider erënnert hatt sech drun, wéi hatt sech op anere Plattforme gefillt huet: "Ech hu mäin Handicap verstoppt, mee et ass e groussen Deel vun deem, wat ech sinn. D'Leit wollten näischt mat mir ze dinn hunn, wa si et eraus fonnt hunn."

A Schweden gouf d'Applikatioun entwéckelt an ass am November erauskomm. Si ass reservéiert fir autistesch Leit a Persoune mat liichten intellektuellen Aschränkungen, virun Allem fir Leit mat engem IQ tëscht 50 an 69.

Fir en Account opzemaachen, muss een sech an engem perséinleche Gespréich mat engem Mataarbechter virstellen. Esou wëll een d'Sécherheet vun den Notzer garantéieren, déi dacks Affer vu Gewalt a Mobbing op de soziale Medie ginn. Am Ganzen huet d'Applikatioun e Sëtz an 20 verschiddene schweedesche Stied. Weider ass all Account mat der Matricule vum Notzer verbonnen a falls een sech dernieft behëlt, kann dës Persoun vun de Moderatoren op der Applikatioun gespaart ginn.

An deene leschte Joren gëtt d'Léift a Bezuch op Leit mat enger Behënnerung ëmmer méi thematiséiert. Dat zum Beispill an de Serien "Love on the Spectrum", "Born this Way" an "Down for Love". "Ech mengen et ass wichteg, fir d'Leit ze gesinn, dass och mir d'Léift kënne fannen. Behënnerunge spille keng Roll an et geet ëm eis Gefiller", seet d'Sira Ren.

Ronn ee Prozent vun der Populatioun huet eng intellektuell Aschränkung, ongeféier fënnef Prozent sinn autistesch a ronn 15 Prozent hunn en aneren Handicap. Domat ginn et vill Leit, déi vun der Applikatioun profitéiere kéinten. Aktuell huet DigiVi 180 aktiv Notzer.