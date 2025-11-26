Adrenalin um Asphalt
Kartingspist zu Monnerech ass dat ganzt Joer iwwer op
Zu Monnerech, op der eenzeger Kartingspist am Land, kann ee lo net méi just am Summer fueren, mä dat ganzt Joer iwwer.
Mat engem neie Konzept vum ACL ass de Circuit net nëmme fir de Spaass, mee och fir Reflexer, Geschwindegkeet a Fuersécherheet ze trainéieren.
Mir waren dohinner a wollten erausfannen: Wat mécht déi Pist esou speziell? Wéi gesäit dat hannert de Kulisse wierklech aus? Vu wou kënnt dës Passioun? A wéi fillt et sech un, wann een op engem 867 Meter laange Parcours géinteneen untrëtt?
Fir dat ze testen, ass de Radio géint d'Tëlee ugetrueden an et gouf eng Course gefuer. Wien huet sech duerchgesat an ass Éischte ginn?
