Bei Temperature bis 40 Grad brauch ee sech net vill unzestrengen, fir richteg an d'Schweessen ze kommen. Wat kann ee maachen, fir d'Hëtzt z'iwwerstoen?

Och wann déi meescht Leit sech iwwert dat schéint Wieder an déi waarm Temperature freeën, sou sinn domat och eng Partie Risike verbonnen. Eise Kierper ass dës Temperaturen net gewinnt, well sou richteg sonne-verwinnt ware mer bis ewell nach net. Op d'mannst 10 Deeg brauch eise Kierper, bis e sech un héich Temperaturen ugepasst huet.

An engem Auto, deen iwwert e puer Stonnen an der praller Sonn steet, kënnen et mat Liichtegkeet iwwer 60 Grad ginn. Och wann ee séier d'Fënster opmécht an d'Klimaanlag opdréint, sou huet awer besonnesch eist Häerz mat deenen Temperaturen ze kämpfen.

Besser duerch déi hëtzeg Deeg kommen:

Vill drénken: Fir d'Hëtzt am Kierper ze reguléieren, schweesst eise Kierper. Dobäi kann e Mënsch bis zu 5 Liter Flëssegkeet verbrauchen. En Erwuessene soll dohier bei waarmen Temperaturen op d'mannst 3-4 Liter Waasser den Dag drénken, dat stäerkt och de Kreeslaf.

Dat richtegt Gezei: Am beschte ass et elo natierlech Stoffer wéi Kotteng oder Léngent unzedoen. Duerch si kann d'Haut besser ootmen an et entsteet keen Hëtzstau tëscht dem Kierper an der Kleedung. Och sollt d'Gezei net ze enk uleien a ganz wichteg eppes op de Kapp undinn.

Liicht Iessen: Och wann dat waarmt Wieder sech ubitt, fir ze grillen, sollt een op fetteg Kascht léiwer verzichten. D'Verdauung vun esou fettegem Iessen bedeit extra Strapaze fir de Kierper, well dobäi weider Wäermt produzéiert gëtt. Besser ass et sech méi liicht z'ernären, zum Beispill mat vill frëschem Uebst oder Zaloten.

Alkohol evitéieren: Duerch Alkohol ginn d'Oderen am Kierper méi grouss. Si brauche méi Blutt, dat dem Kreeslaf da feelt. Duerch vill alkoholesch Gedrénks muss een dacks op d'Toilette, sou verléiert de Kierper dann zousätzlech nach méi Flëssegkeet.

D'Hëtzt ausspären: Owes, wann d'Sonn bis ënnergaang ass, soll een doheem all méiglech Fënsteren an Dieren opmaachen, fir ze lëften - am beschten och iwwer Nuecht oploossen. Dagsiwwer soll een d'Rolllueden zoumaachen, sou datt e Minimum un Hëtzt erakënnt.

Séier Ofkillung: Wie séier Ofkillung brauch, dee soll seng Féiss an eng Biitche mat frëschem Waasser stiechen. Wann et nach méi séier soll goen: Äerm bis bei den Ielebou ënnert kaalt Waasser halen.

Keng Ustrengung: Fir eise Kierper sinn Temperature vun 30 Grad un haart Aarbecht, well e sech permanent selwer ofkillt. Duerch kierperlech Ustrengung geet d'Kierpertemperatur nach zousätzlech an d'Luucht. Wann Dir net op Sport wëllt verzichten, da maacht e Moies esou fréi wéi méiglech oder méi spéit owes.

Gutt schlofe bei héijen Temperaturen

Déi optimal Temperatur fir ze schlofen, läit bei 18°C.

Wien owes vill a schwéier ësst, deen huet déi ganz Nuecht domat ze kämpfen. De Kierper brauch laang fir ze verdauen. De Kreeslaf muss méi schaffen an doduerch gëtt et eis nach méi waarm.

Genuch drénken ass wichteg, och nuets. D’Waasser soll kill, awer net äiskal sinn.

Frësch Loft ass gutt. Loosst moies d’Rolllueden erof a lëft owes, wann et net méi grad esou waarm ass. Tipp: Hänkt owes an déi oppe Fënster en naasst Läinduch. Dat verbessert d’Klima am Raum an hält nerveg Insekten ewech.

Wann et waarm an engem Raum ass, soll een all déi Maschinnen ausschalten, déi nach zousätzlech Hëtzt produzéieren. Dozou gehéieren: Computer, Televisioun, Monitor a Co.

Eng Dusch virum schlofe goen, bremst de Schweess-Prozess. Eng kal Dusch killt de Kierper zwar kuerzzäiteg, mä de Kreeslaf gëtt aktivéiert, wat mat sech bréngt, datt een erëm ufänkt mat schweessen. Eng wootlech Dusch killt an entspaant am beschten.

Och eis Bettdecken halen d’Hëtzt gutt. Bei deenen Temperature geet deene meeschte Leit en einfacht Läinduch duer. Wee ganz ouni Decke schléift soll awer oppassen, datt en net am Duerchzuch läit, well do kann ee sech liicht erkalen.