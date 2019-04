Et waren Autosmarke wéi Renault oder Volvo, déi sech fir de Wi-Fi a géint de 5G ausgeschwat hunn.

D'EU-Parlament huet dës Woch eng Propositioun vun der EU-Kommissioun zu Gonschte vum Wi-Fi als Technologie, fir den autonomen Auto ze connectéieren, gestëmmt. Den EU-Conseil muss dës Richtung nach validéieren.

De Wi-Fi wier manner deier a méi einfach ze installéieren, wéi d'5G, well dës Technologie am Moment scho benotzt gëtt an direkt agesat kéint ginn. Obwuel se kloer Virdeeler huet, sinn d'Performancen a Beräicher wéi den Delai vun der Reaktivitéit, vun der Capacitéit a vum Debit manner intressant, wéi beim 5G-Reseau.

Kommunikatioune vun de Passagéier, d'Kaarte vum GPS an den Divertissement, genee esou wéi d'Donnéeë vun de Black Boxe vum Auto, wäerten egal wéi iwwer de gedeelte 5G-Reseau verschéckt ginn. Déi méi kritesch Donnéeën tëscht de Gefierer oder mat den Infrastrukture kéinten deemno iwwert ee spezielle Reseau goen, deen dofir reservéiert wier.

Et ginn am Moment zwou Säiten, déi am Kader vun dësen Technologie streiden. Engersäits déi fir de 5G-Reseau wéi Qualcomm, BMW oder och nach Deutsche Telekom, déi den C-V2X Standard ënnerstëtzen. Déi aner sinn éischter fir de Wi-Fi, mat Marke wéi Renault, Volvo a Volkswagen.

Déi lescht Grupp huet also EU-wäit eng éischt grouss Victoire gewonnen.