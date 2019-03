Op der A1 a Richtung Tréier hat e Freideg de Mëtteg e Policewon eng Pann. Op der Géigespur koum et zu engem zolitte Stau - wéinst dem Virwëtz.

Normalerweis kënnt se, wann een e Problem huet, déi Kéier hat se selwer een: E Freideg am Nomëtteg hat eng Tesla-Maschinn vun der Police op der A1 tëscht dem Tunnel Houwald an der Sortie Sandweiler eng Pann. An huet mussen ofgeschleeft ginn.

De banale Grond: D'Batterie war platt, dat huet d'Police RTL op Nofroe confirméiert.

Den Auto ouni Energie stoung an enger Noutbucht an huet net gehënnert. Trotz der Ofschleefaktioun koum et a Richtung Tréier just zu Zéifloss ...

Ganz anescht a Richtung Gaasperecher Kräiz: Op der Géigespur war den Interessi un den Tesla-Maschinne vun der Police esou grouss, datt de Cita een Ament e Stau vu 5 Kilometer notéiert huet.

De Grond: "de Virwëtz". An anere Wierder: Leit, déi afe wollten, haten de Fouss vum Gas geholl respektiv op der Brems ...