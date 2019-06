Am Gréngewald soll den CR119 tëscht dem Stafelter an Dummeldeng zougemaach ginn.

Déi Annonce ass net nei, d'Zoumaache vun där Strooss ass eng Kompensatiounsmesure fir d'Nordstrooss a war scho viru Jore geplangt. Elo, wou de Gréngewald soll klasséiert ginn, ass d'Diskussioun iwwert d'Noutwendegkeet vun där Strooss nees aktuell ginn. Zum Beispill an der Gemeng Jonglënster. Do fuerdert d'CSV, datt déi Streck opbleift. An der Chamber hunn d'CSV-Deputéiert – bis op zwou Abstentiounen – souguer eng Motioun vun der ADR an deem Sënn matgedroen.

AUDIO: CR119-Polemik/Reportage Carine Lemmer

D'Françoise Hetto ass CSV-Ost-Deputéiert a Schäffen zu Jonglënster. Den CR119 wär e wichtege Bypass, eng wichteg Strooss. Vill Leit an der Gemeng géifen dat d'selwecht gesinn. "Mir hunn op der Gemeng iwwer 500 Bréiwer vu Leit, déi net dermat d'Accord sinn, datt déi Strooss, den CR119 zougemaach gëtt."

De ländleche Raum géif scho vernoléissegt ginn, wat den ëffentlechen Transport ugeet. Vill Chauffere géifen den CR119 notzen, fir Stau z'evitéieren.

"Et si ganz vill Leit aus dem Raum Fiels, Hiefenech, Amber, Eesebur a Guedber, déi déi Streck fueren. Wann d'Strooss zougemaach gëtt, da kënnt dee ganzen Trafic op d'N11, wat sécher ekologesch net ze vertrieden ass."

Da wär méi Stau op der Iechternacher Streck an dem Gréngewald also och net gehollef, fënnt d'CSV-Deputéiert a Lënster Schäffen Françoise Hetto.

Den zoustännege Minister berouegt. Et gëtt keen neie Moment, seet de François Bausch. Et géif nach ëmmer dat gëlle vu viru 4 Joer. Fir d'éischt gëtt eng Afädelungsspur um Waldhaff gebaut, wann ee vum Stafelter erfortkënnt. Et kënnt eng luuchtgesteiert Kräizung an eng Busspur tëscht Lënster an dem Kierchbierg. Eréischt da kéint een testen, fir den CR119 zouzemaachen.

"Déi Aarbechten, fir den CR125 ëmzebauen, fänke fréistens Enn 2020/Ugangs 2021 un, mat enger Bauzäit vun engem Joer. Dat heescht virun 2022 geschitt näischt um CR119. Et wär och ofgemaach gewiescht, datt fir d'éischt eng Testphas gemaach gëtt vun engem Joer, fir ze beweisen, datt mat all den Ëmbauaarbechten dat gutt leeft an een den CR119 net méi brauch."

Allerfréistens 2022 soll also d'Streck tëscht dem Stafelter an Dummeldeng zougemaach ginn. Hie géif d'Bedenke vun de Leit verstoen, mä et wär net mat méi Stau ze rechnen.

"Et soll kee sech elo Suerge maachen, sollt erauskommen, datt et awer net funktionéiert, kéint een nach ëmmer aner Kompensatiounsmesuren sichen. Mä ech sinn iwwerzeegt, datt et wäert funktionéieren."

Wann den CR119 zou ass, géif dat fir muncher een en Ëmwee bedeite vun zwou Minutten. Dat misst den Ëmweltschutz engem wäert sinn, mengt de Minister François Bausch.