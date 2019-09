Dat äntwert de Mobilitéitsminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum gréngen Deputéierte François Benoy.

Zënter dem Juni goufen d'Capacitéiten ëm 20% eropgesat. Zënterhier kënnt am Dag all 5 Minutten en Tram an net méi all 6 Minutten.



Den Ament huet Luxtram 12 Rammen. Et sollen der um Enn 33 ginn, déi da vum Findel op d'Cloche d'Or fueren.

Luxtram lancéiert elo am Hierscht eng grouss Rekrutementscampagne.



An de Ramme vu 45 Meter ass Plaz fir maximal 422 Leit.



An deene vu 56 Meter géing d'Capacitéit op maximal 538 Passagéier erop. Där kéinte kaaft ginn, fir d'Capacitéit op bal 26.000 Persounen den Dag eropzekréien.

An de Spëtzestonne kéint d'Frequenz vun de Passagen dann och op 3 Minutten erofgesat ginn.