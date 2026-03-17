145 Gefierer den DagZejoert hunn d'mobil Radaren 52.970 Gefierer "geblëtzt"

Carine Lemmer
Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro ervir.
Update: 17.03.2026 13:22
Déi 5 mobil Radaren, déi Lëtzebuerg huet, hunn zejoert knapp 53.000 Gefierer geblëtzt, 52.970 fir genee ze sinn, also eng 145 Gefierer den Dag.
Dat geet aus der Äntwert vum Inneminister Léon Gloden op eng parlamentaresch Fro vum Nord-DP-Deputéierten André Bauler ervir.

Dee wollt nämlech wëssen, wéi vill Gefierer den 12. Februar dëst Joer zu Ierpeldeng geblëtzt gi waren. Do géifen nämlech reegelméisseg Vitesskontrolle Sënn maachen. De Minister Gloden äntwert, datt deen Dag 31 Chaufferen ze séier waren.

De mobile Radar wär an där Woch an der Nordstad och zu Dikrech op der N7 am Asaz gewiescht. Hei wiere 55 Gefierer geblëtzt ginn.

Am meeschte gelies
3 Leit virun 3 Joer gestuerwen
Kee Strofprozess: Parquet huet Dossier vum Accident am Neiduerf scho virun enger Zäit klasséiert
Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus
"Et ass bal komplette Stëllstand hei"
Video
Bilan vun nationaler Police-Campagne
43 Mol de Gurt falsch un, 28 Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn
Sëtzt elo selwer an Untersuchungshaft
Giischtje gëtt beschëllegt, Drogen an Handyen an de Prisong geschmuggelt ze hunn
Net just déi héich Spritpräisser beschäftegen d'Tankstellen
Den Transitverkéier huet massiv ofgeholl an et ass schwéier, Personal ze fannen
Audio
Weider News
Autojumble an der Luxexpo
De Weekend iwwer ass nees déi gréissten Oldtimer-Expo an der Groussregioun
Fotoen
Automag
Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena
Audio
Fotoen
De Plang mat den Deviatiounen zu Stengefort
Stroossenaarbechten zu Stengefort
Haaptstrooss a Richtung Belsch zwou Wochen zou
Preparatioune fir e grousse Chantier
Op der Aire de Berchem ginn aktuell Signalisatiounspanneaue fir d'A3 virmontéiert
Fotoen
5
Flich aus der Kriseregioun am Noen Osten net betraff
D'Pilote vun der Lufthansa a vu Cityline streiken en Donneschdeg an e Freideg
Dekarboniséierten Transportsecteur
Lëtzebuerg wëllt de Camionstransport méi klimafrëndlech maachen
Video
29
