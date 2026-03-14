Automag: Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena

RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena

Paul Origer
Andy Brücker
Eng beandrockend Sammlung vun engem passionéierte Fan vun der Mark Maserati.
Update: 14.03.2026 07:59

Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena (19.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wie kennt se net, d’Panini-Sticker-Alben, déi eis als Kanner geckeg gemaach hunn – well ëmmer ee Sticker gefeelt huet an een anerer duebel an dräifach hat. Dem Umberto Panini hu seng Pechbiller-Bicher genuch Suen abruecht, fir eng impressionant Kollektioun vu Maserati-Modeller unzeleeën. De Paul Origer hat d’Geleeënheet, sech d’Collezione Maserati Umberto Panini zu Modena unzekucken!

Maserati huet d’lescht Joer säin 110. Gebuertsdag gefeiert – mee seng quasi ganz Geschicht ass an den Hänn vun engem Mann, bei deem Sammele schonn ëmmer eng Leidenschaft war!

An dee mat der Sammel-Passioun dat grousst Geschäft gemaach huet. Als leschte Member vun der berüümter Famill hat den 2013 verstuerwenen Umberto eng grouss Passioun – dat ware seng historesch Gefierer: 40 Autoen, 30 Motorrieder, Militärween a Vëloen. Seng Léift huet awer der Mark Maserati gehéiert.

© Paul Origer

An den 80er-Jore war d’Mark mam Dräizack nach an den Hänn vum Alejandro DeTomaso a finanziell schlecht drun. Fir séier Suen ze maache gouf d’Decisioun geholl, klassesch Stroossegefierer a Rennween ze verkafen. Den Umberto Panini hat dat matkritt a wollt mat alle Mëttele verhënneren, dat dës wäertvoll Autoen aus der Regioun géinge verschwannen. 1986 huet hien d’Kollektioun opkaf an Ufanks 1990 déi 22 Klassiker zu Modena an engem iwwersiichtlechen Hangar ausgestallt.

© Paul Origer

U sech jo dann och een Déngscht fir d’Mark Maserati selwer, déi jo op een Hoer hire ganze Patrimoine verluer hätt!

Richteg! Och wa Modeller feelen, ass d’Sammlung awer beandrockend komplett, an anscheinend bis op e puer Ausname fuerbereet. Wéi bei de Rennween de 6C, en Eesëtzer aus de Joren 1936 - 1940 oder den ikoneschen Eldorado 420M58, dee bei der zweeter Editioun vum Race of Two Worlds matgefuer ass.

© Paul Origer

Maserati stoung awer och ëmmer fir rasseschen Design aus Italien: den A6GCS Berlinetta vu Pininfarina ass net nëmmen eent vun de wäertvollsten Exponater, mee och e perfekt Beispill fir Eleganz a Sportlechkeet, genee wéi ee vun de Virgänger vum aktuelle GranTurismo an deen éischte Maserati, deen a grousse Stéckzuele produzéiert gouf, den 3500 GT Touring. Dës Gefierer stinn am krasse Kontrast zu de Modeller aus de 70er an 80er, wou op emol Kanten a käilförmeg Linnen um Programm stoungen. Mistral, Ghibli a Merak waren deemools fir dës nei Designlinn bekannt a berüümt.

© Paul Origer

An all dës Modeller sinn am Umberto Panini senger Kollektioun ze gesinn!

Genee! 2025 gouf de Musée komplett renovéiert, behält awer nach ëmmer de Charme vun engem klenge Fligerhangar, inspiréiert vun den 20er Joren a vun der Cité de l’Automobile zu Mulhouse. Op relativ klenger Fläch sinn déi gutt erhale Klassiker attraktiv ausgestallt a mat flotten Iddien dekoréiert, wéi enger Kollektioun vu Felgen, Motoren an Zweerieder oder eng nogestalltener Zeen aus engem Atelier.

© Paul Origer

En Highlight si sécherlech och zwou Studie wéi de Concept Car Alfieri aus dem Joer 2014, mat deem den 100. Gebuertsdag vun der Mark gefeiert gouf. Oder de skurrille Chubasco vun 1990, deen u sech e komfortabele Sportswon fir den Alldag sollt duerstellen.

© Paul Origer

Also wierklech e Besuch wäert an et muss een net onbedéngt ee Fan vu Maserati ginn.

Et kéint een awer ee ginn wann ee gesäit, wat an der Zäit bei Maserati alles op d’Rieder gestallt gouf. Den Umberto Panini konnt seng Passioun nach eng Zäitchen ausliewen, bis hien 2013 leider verstuerwen ass. Haut féiert säi Bouf Giovanni déi absolut eenzegaarteg Sammlung virun a genéisst antëscht och eng intensiv an aktiv Zesummenaarbecht mat Maserati selwer.

© Paul Origer

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.