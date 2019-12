De Quartier Esch/Belval wäert mam Zentrum vun der Minettemetropole iwwert eng Vëlospist ugebonne ginn. Zënter 2012 gëtt un dëser Iddi gefeilt.

De Vëloswee huet eng Längt vun 2 Kilometer. Op dëser Streck entsteet eng Passerelle. Dees ass spéider 1,2 Kilometer laang a 7,5 Meter héich.

Am Hierscht 2020 fänken d'Aarbechten un an daueren 2 Joer. Dës Pist ass spéider en Deel vum Vëloexpresswee tëscht Esch an der Stad Lëtzebuerg.

© SIP / MMTP

Communiqué

PC8/Vëloexpresswee: un nouveau pas vers un réseau de qualité (06.12.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics En date 6 décembre 2019, François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a présenté les projets des liaisons cyclables express «Vëloexpresswee» et la liaison cyclable directe PC8 (Esch/Alzette - Belval). Ces deux initiatives constituent un pas important vers le développement du réseau cyclable au Luxembourg, qui, à terme, devrait compter 1.102 kilomètres (contre 632 km en 2015, donc un redoublement).

Les liaisons cyclables express ('Vëloexpresswee' ou 'Radschnellweg') sont des liaisons structurantes de haute qualité entre agglomérations principales. Le «Vëloexpresswee» le long de l'A4 (PC104) entre Luxembourg-Ville et Esch/Alzette est en cours de planification et s'étendra sur 27,8 kilomètres.

Le tronçon de la PC8 Esch-Alzette - Belval, d'une longueur de 2 kilomètres, permettra une liaison cyclable directe entre la ville d'Esch et le quartier de Belval. Il sera marqué un élément spectaculaire: la passerelle cycliste la plus longue d'Europe, voire 1.200 m. La fin des travaux est prévue pour fin 2022, les coûts sont estimés à 36 millions d'euros.

«55% des habitants se déplacent en vélo et n'attendent que des pistes cyclables de qualité, selon un sondage du ministère et de TNS Ilres de 2017. Ils contribueront à réduire considérablement le split modal des automobilistes», a rappelé François Bausch.