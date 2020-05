Bei dësem flotten Wieder an deene waarmen Temperature kënnt ee schonn emol op d’Iddi, fir een Tour mam Vëlo ze maachen.

An der Lescht waren d’Vëlospisten uechter Land gutt gefëllt. Déi meescht begéint een awer ouni Helm an op een elo e Kask muss undoen oder net, suergt fir vill Diskussiounen. D'Protektioun fir de Kapp kann um Vëlo Liewe retten, mee eng Virschrëft gëtt et dofir net.

Et wier awer net vu Muttwëll, een Helm beim Vëlofueren unzedoen, well dëse reduzéiert d’Energie ëm 2/3, déi bei engem Opprall fräigesat gëtt. D'Fro stellt sech, wéi et hei am Land mat enger Helmflicht ausgesäit. D‘Sécurité Routière betount an dësem Fall, dass et keng Virschrëft gëtt, mee et gëtt recommandéiert, e Kask unzedoen.

"Well et awer geféierlech ass, besonnesch wann een am Biergof mat héijer Vitesse ënnerwee ass. Wann ee fält, muss ee sech bewosst sinn, dass ee meeschtens op de Kapp fält an déi Blessuren och déi gravéierendst sinn. Aner Blessure kann een traitéieren, mee mir kenne vill Fäll, wou Leit schwéier blesséiert, wann net esouguer gestuerwe sinn, well se sech mam Vëlo Kappverletzungen zougezunn hunn", sou de President vun der Sécurité Routière, Paul Hammelmann.

Wann een dës Situatioune mam Schifuere vergläicht, ginn et mëttlerweil Regiounen an Éisträich, déi eng Helmflicht virschreiwen. Dat kéint sech de Gerant vun engem Vëlosgeschäft Grégory Haentges och fir Vëlosfuerer virstellen: „Beim Schifuere war et viru 5 Joer nach net Usus, een Helm unzedoen. De Ministère huet dunn eng flott Campagne ausgeschafft, dass Schifuerer sollen een Helm undoen. Et wier natierlech och elo flott, wann esou eppes elo beim Vëlo géif kommen."

De Ministère wëll de Cyclisten an dësem Punkt awer keng Reegele mat op de Wee ginn, wie sech wéi ze schützen huet.

„Et gesäit ee bei deene Leit, déi wierklech séier fueren, tatsächlech extrem wéineg Leit ouni Helm. Fir dat awer virzeschreiwen ass net zilféierend. Et ginn ëmmer Situatiounen, wou eng Persoun en net dobäi hätt an da wier Vëlofuere penaliséiert. Bei Foussgänger ginn et änlech vill Kappverletzunge wéi bei Cyclisten, da misst een, wann een elo nëmmen no den Zuele géif fueren, och eng Helmflicht fir Foussgänger aféieren“, sou de Christophe Reuter vum Transportministère.

E Keefer vun engem neie Vëlo ka mëttlerweil vun engem steierleche Virdeel vun 300 Euro profitéieren. Eng Iddi wier, dass op der Rechnung och en Helm misst dropstoen, fir dës steierlech Reduktioun accordéiert ze kréien. Dorop wollt den Transportministère awer net agoen.

„Wann ech e Vëlosbuttek wier, da wier ech éischtens emol ganz frou iwwert Subsiden an zweetens géif ech dann och recommandéieren, dass een och nach misst Vëlosschong kafen, e Bidon an en Dëppchen Ueleg. Och wa Leit een Helm misste kafen, fir e Vëlo ze kréien, wier dëst keng Garantie, dass de Keefer deen och undeet. Do soll een op de gesonde Mënscheverstand appelléieren“, sou de Christope Reuter vum Transportministère.

Dëst Thema suergt weider fir Diskussiounen, mee eppes steet awer mat Sécherheet fest, een Helm ka Liewe retten. Den Helm soll Experten no och all 3-4 Joer ausgetosch ginn, fir de maximale Schutz ze garantéieren.