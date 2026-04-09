Vill Verstéiss am Alldag

Lisa Weisgerber
Viru kuerzem gouf e Jugendleche schwéier blesséiert, wéi e mat senger E-Trottinett gefall ass. Bei enger Kontroll vun der Police goufe 14 vu 15 kontrolléierte Gefier saiséiert.
Update: 09.04.2026 07:00

Datt et e Problem gëtt, weisen dës zwee Beispiller relativ kloer. E-Trottinette falen ënnert d’Kategorie vun elektresche Mikro-Gefierer a ginn am Code de la route wéi Vëloe behandelt. Déi maximal 25 Kilometer an der Stonn sinn eng Reegel, déi a ganz Europa gëllt.

Op anere Kontinenter gesäit dat awer anescht aus. Dat féiert dozou, datt verschidde Modeller och hei am Ëmlaf sinn, déi net op déi selwecht Manéier begrenzt ginn.

“Et gëtt e kloren Ënnerscheed” erkläert den Denis Zago, deen E-Trottinetten zu Lëtzebuerg verkeeft. Europäesch Modeller wieren dacks mechanesch gedrosselt, wärend anerer Versioune mëttels Software limitéiert ginn, dës wiere méi einfach ze manipuléieren.

Kloer Reegele fir d’Equipement

Genau dat geschitt och ëmmer méi dacks, vill Notzer hiewen d’Vitesslimitt op, mat deels geféierleche Konsequenzen.

Bei enger Policekontroll Enn Februar goufe 14 vu 15 Trottinette saiséiert, well si net de gesetzleche Virschrëften entsprach hunn. D’Gefierer waren technesch manipuléiert ginn.

Nieft der Vitess ginn et och kloer Reegele fir d’Equipement: Luuchte vir an hannen, eng Schell fir ze warnen an eng gutt Visibilitéit sinn obligatoresch. E Casque ass net virgeschriwwen, gëtt awer staark recommandéiert.

D’Sécurité Routière weist drop hin, datt E-Trottinetten esouguer méi geféierlech kënne si wéi Vëloen, besonnesch bei héijer Vitess.

Trottoire sinn tabu

Och am Verkéier selwer gëtt et ëmmer nees Problemer. E-Trottinetten dierfen, wéi Vëloen, op Vëlospisten oder op der Strooss fueren. Trotzdeem gesäit ee se ëmmer méi dacks um Trottoir. Do hu se awer näischt verluer. D’Trottoire wiere fir Foussgänger reservéiert, erënnert d’Direktesch vun der Sécurité Routière, Isabelle Medinger.

Am meeschte gelies
Vandalismus an der Schoul vu Rued-Sir
"Et ass ee schockéiert. Et feelen engem d'Wierder"
Video
Fotoen
Op der Pompel
De 95er an den 98er Bensinn gi méi deier
Bis zu 300 Euro
Fir d'Bekämpfung vun asiatesche Runne ginn et elo Subsiden
2
No iwwer 30 Joer ass Schluss
Miwwel ROLLER mécht bis Enn vum Joer seng Butteker zu Stroossen an op der Wemperhaart zou
Fotoen
9
De Findel am klenge Format
D’Passioun vum Pit fir d’Aviatioun
Video
Fotoen
1
Weider News
CGDIS
Cyclist vun Auto ugestouss an Accident mat E-Trottinett
Invité vun der Redaktioun (9. Abrëll)
Marc Baum, Deputéierte vun déi Lénk
Video
Audio
0
Koppel am Auto
Wunnengsnout
No der Wanteraktioun nees zeréck an den Auto?
Video
CGDIS-Bulletin
Siwe Blesséierter bei fënnef Accidenter e Mëttwochmëtteg
Ouschterwekeend an der Stad
Luxembourg City Tourist Office mat positivem Bilan
Video
Fotoen
0
An engem Buttek zu Nidderkäerjeng
Mann gëtt beim Klauen erwëscht a menacéiert Sécherheetsbeamten
